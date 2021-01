Nekdanja ljubica Tigerja Woodsa o njuni aferi: Rekel je, da me ljubi

Uchitelova, ki je nekoč delala kot hostesa v nočnem klubu, se spominja, da sta s športnikom ure in ure govorila o osebnih stvareh, o njegovih razmerjih in vplivu, ki ga je nanj imel njegov oče Earl Woods . Tiger je za njeno telefonsko številko zaprosil v enem od newyorških klubov in ji že nekaj minut za tem poslal sporočilo. V uvodnih stavkih je bil zelo neposreden: " Napisal je, kdaj me lahko znova vidi. Bilo je zastrašujoče. To je bil vendar Tiger Woods. Vedela sem, da je poročen, da ima obveznosti, pa vendar je takoj dejal, naj sedem na letalo in me bo pričakal v Orlandu."

Tiger Woods je leta in leta prikrival svoje deviantne navade in odvisnost od spolnosti.

Tisto noč sta pričela afero: "Takrat sva spala skupaj in spomnim se, da sem se vprašala, kako bom lahko kadarkoli skupaj z navadnim smrtnikom, če sem sedaj z nekom, ki ga ljudje tako cenijo, ta oseba pa je zdaj v moji postelji."Povedala je, da sta spletla posebno vez in uživala v družbi drug drugega."Imel je težave s spanjem, tako da je pogosto vzel kakšno tableto, jaz pa sem ob njem sedela, dokler ni zaspal," je še povedala. Njen spomin na zvezdnika je 'dokaj nenavaden', pogosto je v njeni družbi gledal risanke ali jedel kosmiče: "Bil je kot fontana, želel je govoriti in govoriti, se ogromno pogovarjati, pogosto pa je beseda nanesla tudi na njegovo otroštvo in odraščanje."

Rachel se spominja tudi nekega sporočila, ki ji je izjemno laskalo: "Ti si bila edina, ki sem jo kadarkoli ljubil,"ji je poslal in jo pustil brez besed. Verjame, da se je Tiger vse življenje bal, da pokaže pravi jaz, saj je mislil, da ga ljudje tako ne bodo več oboževali in kovali v zvezde.

Dokumentarni film pripoveduje tudi zgodbo o tem, kako je Woods uspel prikriti, da najema lasvegaške prostitutke in da za lastne užitke zapravlja izjemne vsote denarja. Uchitelova se je odločila, da v filmu spregovori, saj nima kaj izgubiti, saj je v njenem življenju še zmeraj prisotna določena stigma, ki se je ne bo nikoli znebila."Obžalujem, da je bil poročen in obžalujem svoje napake, vendar so me ljudje napadli, kot da sem le jaz kriva za to, da je poročeni moški prevaral svojo ženo, kot da sem samo jaz odgovorna za njegova dejanja,"je še dodala.