Nekdanja manekenka, ki živi na ulici, ujeta z modricami na obrazu

Nekdanja hollywoodska lepotica in manekenka Loni Willison je bila nedavno fotografirana na ulicah Los Angelesa, 40-letnica pa je trenutno v precej slabem stanju. Na posnetkih so jo ujeli z modricami na obrazu in brez zob, nekdaj ena najbolj zaželenih žensk pa po življenjskih pretresih že več let živi kot brezdomka.

Loni Willison je bila nekoč ena najbolj zaželenih žensk v Hollywoodu in je nekdanja žena zvezdnika Obalne straže Jeremyja Jacksona. 40-letnica zdaj živi kot brezdomka, ki svoje stvari po ulicah Los Angelesa premika v vozičku, ki je podoben tistim, ki jih uporabljajo v trgovskih centrih.

icon-expand Loni Willison in Jeremy Jackson sta imela turbulenten zakon. FOTO: Profimedia

Čeprav je njeno življenje zelo drugačno, kot je bilo, ko je bila na vrhuncu slave, občasno še pritegne pozornost javnosti, ko se njene fotografije znova pojavijo v tabloidih, njen sedanji način življenja pa šokira nekdanje oboževalce. Pred kratkim so jo fotografi posneli z zlomljenimi prsti in kako sredi dneva spi na cesti, pokrita s cunjami. Na najnovejših posnetkih pa ima modrice na obrazu in je brez zob. Fotografi, ki so jo posneli, trdijo, da se komaj drži na nogah.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Nekdanja manekenka se je leta 2012 poročila z zvezdnikom Obalne straže, na začetku zakona pa sta bila eden najbolj priljubljenih hollywoodskih parov. Težave so se začele v drugem letu po poroki, ko je po enem od njunih prepirov morala reagirati policija. Willisonova je kmalu za tem razkrila, da jo je mož davil in ji zlomil dve rebri, vendar ni vložila tožbe. Kmalu sta se ločila, ona pa se je umaknila iz sveta manekenstva in doživela živčni zlom.