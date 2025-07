Nekdanja manekenka Paulina Porizkova je zaročena

Par je pred nekaj meseci praznoval drugo obletnico, odkar sta se februarja 2023 spoznala, manekenka pa je takrat na družbenem omrežju delila več njunih skupnih fotografij, na katerih se poljubljata. "Pred dvema letoma sva se spoznala in takoj sem vedela. Po mesecu več kot uro dolgih pogovorov sem imela le eno vprašanje, odgovor pa je lahko bil le poljub," je pripisala in dodala: "Najin cilj je, da se še naprej poljubljava, povsod in ves čas."

Svojo zvezo sta javno potrdila maja 2023, nekdanja manekenka pa je bila pred tem 28 let poročena s pevcem skupine The Cars, Ricom Ocasekom , s katerim sta se maja 2018 razšla. V preteklih letih so jo povezovali z režiserjem Aaronom Sorkinom , a se je njuna romanca hitro končala.

Porizkova je pred nekaj meseci odkrito spregovorila o ljubezni in v enem od intervjujev dejala, da ima občutek, da je pravo ljubezen odkrila šele pri 59 letih. Januarja 2025 je gostovala v oddaji Today, kjer je dejala, da je morda slišati noro, nato pa pojasnila: "To, kar sem dotlej mislila, da je ljubezen, metuljčki, poznano in nervoza, to ni ljubezen. To je travma, ki se te oklepa. Ko si ljubljen, se počutiš cenjenega, varnega in enakovrednega s svojim partnerjem, ni negotovosti in razmišljanja o tem, ali bi ostala ali zapustila zvezo."