Nekdanja manekenka Paulina Porizkova pokazala brazgotine po operaciji kolka

Nekdanja češka manekenka Paulina Porizkova je nedavno prestala operacijo kolka. Na Instagramu, kjer ji sledi več kot milijon ljudi, je objavila fotografije, na katerih je svojim oboževalcem pokazala, kako so videti njene brazgotine po operaciji. Posnete so bile sedem dni po operaciji, 58-letnica pa se brazgotin ne sramuje.

OGLAS

Nekdanja manekenka Paulina Porizkova je pred kratkim prestala operacijo, pri kateri so ji zamenjali kolk. 58-letnica, ki je velika zagovornica naravnega videza in je s svojimi sledilci v preteklosti že delila fotografije, na katerih ne uporablja ličil, je pokazala brazgotine, ki so nastale po posegu, ob fotografijah pa pripisala, da so te del nje in jih je sprejela.

Paulina Porizkova je prestala operacijo kolka. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ko sem šla na to operacijo, si nisem mogla kaj, da ne bi pomislila na brazgotine. Te, ki jih sedaj imam, sprejemam. Nimam pa želje po novih. Na počitnicah sem se kar naprej poslavljala od gladke kože na bokih, čeprav sem se počutila krivo, ker sem bila tako nečimrna," je odkrito zapisala Paulina.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Po operaciji so jo zdravniki opozorili, da bo morala imeti rane pokrite z obvezami tri dni, po odstranitvi povoja pa bodo videti nekoliko nagubane. "Bila sem vnaprej opozorjena. Rezi so se mi zdeli večinoma – zanimivi? Preučevala sem položaj rezov, način šivanja in občudovala delo obeh spretnih zdravnikov. Kot da rane niso bile na meni," je dodala.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Vem, da bodo rane kmalu postale del mene. To bo spomin na stare bolečine in nove zmage. Združile se bodo z vsemi ostalimi 'napisi' na mojem telesu in umu – tako vidnimi kot nevidnimi –, ki bodo na koncu lepilo, ki me drži skupaj, mreža močnejših zaceljenih zlomov. In kot vse druge brazgotine znotraj in zunaj jih bom sprejela. Ponosna bom na njih," je zapisala.