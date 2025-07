Nekdanja manekenka Paulina Porizkova: Tudi to sem jaz

"To sem jaz. Počitnice, precej svetlo in poziram za fotografijo," je dejala o prvi fotografiji. "Tudi to sem jaz. Doma, ni dobre svetlobe in ne poziram," je dodala o drugi. Porizkova je nato dejala, da so vzponi in padci del življenja. "To je 60 let. To je 60 let včasih zdravega prehranjevanja, včasih pa tudi ne. 60 let telovadbe, z občasnimi pavzami. 60 let pravilnih odločitev, ki jim sledijo napačne, znova in znova. 60 let učenja, kaj deluje in kaj ne. In ravno ko mislim, da sem končno ugotovila, kako stvari delujejo, se vse spremeni in moram začeti znova. Lepota 60 let je v tem, da zdaj razumem, da je bistvo v lekciji in ne v opravljenem izpitu," je priznala.

Švedska manekenka je v začetku leta v oddaji Today o staranju dejala slednje: "Občutek imam, da se gub tako zelo bojimo. Ste to opazili? Gub se tako zelo bojimo, ker domnevamo, da nas gube naredijo nepomembne, neprivlačne, nezaželene."