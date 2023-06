Nekdanja manekenka sedaj brezdomka, za usodo krivi bivšega soproga

Loni Willison , ki se je z igralcem Jeremyjem Jacksonom poročila leta 2012, je kasneje trdila, da je bila v zakonu žrtev zlorabe. Do ločitve je prišlo po tem, ko naj bi se vinjena sprla, pri čemer naj bi igralec manekenko skušal zadaviti. 40-letnica je po incidentu trdila, da ji je soprog zlomil dve rebri, poškodoval vrat ter jo popraskal po obrazu in telesu.

Po ločitvi je manekenka izgubila delo asistentke plastičnega kirurga in postala odvisna od prepovedanih substanc, kar je pripeljalo do deložacije iz doma v zahodnem delu Hollywooda. Ko so manekenko maja vprašali, kaj v življenju je krivo, da je pristala na ulici, je dejala: "Moj nekdanji soprog. To, da sem se z njim poročila. Vsaj ločila sva se. On je kriv za vse, kar se mi je zgodilo."

Za nekdanjim fitnes modelom se je za vrsto let zgubila kakršnakoli sled. Na ulicah Los Angelesa so jo prvič opazili leta 2016. Vse od takrat je v medijih pristalo že več fotografij skoraj neprepoznavne 40-letnice, ki se z nakupovalnim vozičkom, v katerem so oblačila in drugi predmeti, sprehaja po ulicah.