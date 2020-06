Nekdanja misica zahteva ločitev od policista, ki je ubil Georgea Floyda

Kellie je po poklicu radiologinja in je trinajst let delala v bolnišnici v Minneapolisu. Kasneje se je zaposlila v nepremičninski agenciji, trenutno pa je brezposelna. Z Derekom Chauvinom se je poročila leta 2010, zapustila pa ga je pred tremi dnevi, le nekaj dni pred deseto obletnico poroke. Kellie ima iz prvega zakona dva odrasla sina.

Dereku Chauvinu grozi do 25 let zaporne kazni. Med brutalno aretacijo je kar osem minut in 46 sekund s kolenom pritiskal na vrat Georga Floyda. Rešilec ga je nato nezavestnega odpeljal v bolnišnico, uro kasneje je bil razglašen za mrtvega. Chauvin je obtožen umora tretje stopnje in uboja.