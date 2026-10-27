Nekdanja miss Švice Donalda Trumpa obtožila posilstva

V poročilu, ki so ga objavili demokrati, zadevo pa je preiskoval pravosodni odbor ameriškega kongresa, je navedeno, da je nekdanja miss Švice, Beatrice Keul, ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožila posilstva. Odbor je njene obtožbe pridobil v sklopu preiskave trgovine z ljudmi za spolne namene, zaradi katere je bil obsojen Jeffrey Epstein.

Beatrice Keul in Donald Trump FOTO: Instagram

Po trditvah Keulove naj bi Trump, Epstein in drugi lepotno tekmovanje, katerega lastnik licence je bil sedanji ameriški predsednik, izrabljali za navezovanje stikov z mladimi dekleti, starimi med 16 in 22 let. Trump v povezavi z obtožbami nekdanje miss ni bil nikoli obtožen. V izjavi za People je tiskovna predstavnica Bele hiše, Lauren Bis, zanikala obtožbe zoper predsednika in ponovila stališče administracije glede predsednikovih povezav z Epsteinom. "Nobena od teh obtožb ni resnična. To poročilo ni nič drugega kot obupan poskus demokratov, da Ameriko odvrnejo od trenutka slave republikancev, ki so ga dosegli pod vodstvom Donalda Trumpa. Predsednik je Jeffreyja Epsteina vrgel iz svojega kluba v Mar-a-Lagu, ker je bil čudak, in je bil oproščen vseh obtožb v povezavi z njim," je še dodala.

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Kot je zapisano v poročilu, je bila Keul stara 24 let in delala kot model in finančna svetovalka, ko jo je Jill Harth prepričala, da se je udeležila lepotnega tekmovanja novembra 1993. Med enim od dogodkov, ki se jih je morala udeležiti, naj bi k njej pristopil Trump in ji obljubil pomoč pri pridobivanju vize in vpisu na univerzo. Za njim naj bi enako storil še Epstein, ki jo je povabil na eno od zabav v Mar-a-Lagu.