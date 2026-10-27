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Nekdanja miss Švice Donalda Trumpa obtožila posilstva

New York, 27. 10. 2026 10.07 pred 38 minutami 2 min branja 19

Avtor:
K.Z.
Beatrice Keul

Beatrice Keul, nekdanja miss Švice, je ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožila posilstva. Kot je navedeno v poročilu pravosodnega odbora ameriškega kongresa, naj bi se domnevno posilstvo zgodilo novembra 1993 v enem od hotelov v New Yorku. Bela hiša obtožbe zanika.

V poročilu, ki so ga objavili demokrati, zadevo pa je preiskoval pravosodni odbor ameriškega kongresa, je navedeno, da je nekdanja miss Švice, Beatrice Keul, ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožila posilstva. Odbor je njene obtožbe pridobil v sklopu preiskave trgovine z ljudmi za spolne namene, zaradi katere je bil obsojen Jeffrey Epstein.

Beatrice Keul in Donald Trump
Beatrice Keul in Donald Trump
FOTO: Instagram

Po trditvah Keulove naj bi Trump, Epstein in drugi lepotno tekmovanje, katerega lastnik licence je bil sedanji ameriški predsednik, izrabljali za navezovanje stikov z mladimi dekleti, starimi med 16 in 22 let. Trump v povezavi z obtožbami nekdanje miss ni bil nikoli obtožen.

V izjavi za People je tiskovna predstavnica Bele hiše, Lauren Bis, zanikala obtožbe zoper predsednika in ponovila stališče administracije glede predsednikovih povezav z Epsteinom. "Nobena od teh obtožb ni resnična. To poročilo ni nič drugega kot obupan poskus demokratov, da Ameriko odvrnejo od trenutka slave republikancev, ki so ga dosegli pod vodstvom Donalda Trumpa. Predsednik je Jeffreyja Epsteina vrgel iz svojega kluba v Mar-a-Lagu, ker je bil čudak, in je bil oproščen vseh obtožb v povezavi z njim," je še dodala.

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Kot je zapisano v poročilu, je bila Keul stara 24 let in delala kot model in finančna svetovalka, ko jo je Jill Harth prepričala, da se je udeležila lepotnega tekmovanja novembra 1993. Med enim od dogodkov, ki se jih je morala udeležiti, naj bi k njej pristopil Trump in ji obljubil pomoč pri pridobivanju vize in vpisu na univerzo. Za njim naj bi enako storil še Epstein, ki jo je povabil na eno od zabav v Mar-a-Lagu.

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Pozneje istega dne naj bi jo Trumpov predstavnik povabil, da se temu pridruži v zgornjih nadstropjih hotela. Kot je dejala Keul, je verjela, da gre za poslovno srečanje, ki bi pomagalo njeni karieri in pridobivanju izobrazbe, a naj bi se ji Trump ob njenem prihodu približal z zadnje strani, z nje strgal obleko in jo takrat tudi posilil. Nekdanja miss je napad opisala kot brutalen, Trump pa naj bi, da bi jo utišal, ponovil svoje obljube in ji dejal: "Šov se mora nadaljevati."

Po tekmovanju se je vrnila v Švico in zavrnila nadaljnja sodelovanja v lepotnih tekmovanjih, katerih lastnik licence je bil Trump. Več mesecev pozneje naj bi jo po telefonu poklical in ji obljubil vizo in vpis na univerzo, a je oboje zavrnila.

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KOMENTARJI19

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špaget
27. 10. 2026 10.49
Zdi se mi, da je Putin za vsem tem
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0 0
Tomaž Hacin
27. 10. 2026 10.48
Pa to vemo, nisi bila edina, Trump ima toliko neporavnanih računov, da so morali Eipsteina v zaporu umoriti, da ne bi vlada padla. Pa kdo še verjame da se je sam obesil.
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+1
1 0
Slash
27. 10. 2026 10.45
Gospod Trump ji je uredil tako vizo, kot vpis na elitno univerzo!?! Pa kaj bi še hotela?!?
Odgovori
+2
3 1
Vest-naroda
27. 10. 2026 10.44
Janezs je že čestital Trumpu, SDSsovci kipijo od ponosa.
Odgovori
+1
2 1
GlasModrosti
27. 10. 2026 10.44
Kje je bila pa do sedaj???
Odgovori
+3
4 1
SKTTSCN
27. 10. 2026 10.53
Zmanjkalo ji je denarja.
Odgovori
0 0
royayers
27. 10. 2026 10.42
Ameriko vodijo spolni predatorji, narkomani in narcisi.
Odgovori
+2
3 1
špaget
27. 10. 2026 10.48
Očitno je to bistveno bolje, kot kdorkoli vodi EU
Odgovori
0 0
kapljač1
27. 10. 2026 10.41
Obtožbe po tolikem času nujno sankcionirati pritožnico
Odgovori
+0
2 2
dinamit
27. 10. 2026 10.37
Zgodaj se je spomnila ...
Odgovori
+3
5 2
Nikdar več
27. 10. 2026 10.35
Nasprotujem vsakršnim dejanjem zoper spolni nedotakljivosti! Se pa sprašujem zakaj prihaja ven vse to po tolikih letih? Da bi dosegli slavo in denar, so mnogi zavedno sperejeli (moški ali ženske) to "perverznost". Šele ko so se zakoni o tem začeli spreminjati, so napadli z argumenti posilstva. Kdo hudiča se spomni, s kom se je dal dol? Morda nikomur niti ni bilo potrebno izsiljevati....
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+4
4 0
Saul Goodman
27. 10. 2026 10.34
Je padla po stopnicah pa se je spomnila za izpred 33 let nazaj.
Odgovori
+4
6 2
Hind Rami Iyad Rajab
27. 10. 2026 10.33
trump ne zanika posilstva...ampak bela hiša...kako bela hiša ve kako je trump posiljeval že leta 93...
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+3
4 1
SpamEx
27. 10. 2026 10.32
Donald lowlife pač
Odgovori
+1
4 3
Yon Dan
27. 10. 2026 10.31
Iztrošena, ko niti generalni servis več ne pomaga, pokvarjena pogoltnost je pa ostala.
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+2
5 3
yolli
27. 10. 2026 10.27
A sedaj 30 let po tem...ga obtožuje...??? Potem te bo lahko vsaka bivša čez leta ki ti bo "uspelo" obtožila posilstva in te s tem izsiljevala.....kar neki
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+2
5 3
Big M
27. 10. 2026 10.26
Wau, vse so bile posiljene...ma ne me basat. Kdo še temu verja-...aja saj res, še jih je par ki temu verjamejo. Dobro da se opet o Oranžnem piše🙄. Ker o čem drugem, itak, nimajo za poročat
Odgovori
+2
5 3
ivan z Doba
27. 10. 2026 10.26
Takrat je še lahko....Pr@.ec!
Odgovori
+0
3 3
lokson
27. 10. 2026 10.25
Ji je zmanjkalo denarja. Patetika na višku. Spet bodo nore feministke na View cvilile cele dneve.
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+2
5 3
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