Nekdanja miss Švice Donalda Trumpa obtožila posilstva

V poročilu, ki so ga objavili demokrati, zadevo pa je preiskoval pravosodni odbor ameriškega kongresa, je navedeno, da je nekdanja miss Švice, Beatrice Keul, ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožila posilstva. Odbor je njene obtožbe pridobil v sklopu preiskave trgovine z ljudmi za spolne namene, zaradi katere je bil obsojen Jeffrey Epstein.
Po trditvah Keulove naj bi Trump, Epstein in drugi lepotno tekmovanje, katerega lastnik licence je bil sedanji ameriški predsednik, izrabljali za navezovanje stikov z mladimi dekleti, starimi med 16 in 22 let. Trump v povezavi z obtožbami nekdanje miss ni bil nikoli obtožen.
V izjavi za People je tiskovna predstavnica Bele hiše, Lauren Bis, zanikala obtožbe zoper predsednika in ponovila stališče administracije glede predsednikovih povezav z Epsteinom. "Nobena od teh obtožb ni resnična. To poročilo ni nič drugega kot obupan poskus demokratov, da Ameriko odvrnejo od trenutka slave republikancev, ki so ga dosegli pod vodstvom Donalda Trumpa. Predsednik je Jeffreyja Epsteina vrgel iz svojega kluba v Mar-a-Lagu, ker je bil čudak, in je bil oproščen vseh obtožb v povezavi z njim," je še dodala.
Kot je zapisano v poročilu, je bila Keul stara 24 let in delala kot model in finančna svetovalka, ko jo je Jill Harth prepričala, da se je udeležila lepotnega tekmovanja novembra 1993. Med enim od dogodkov, ki se jih je morala udeležiti, naj bi k njej pristopil Trump in ji obljubil pomoč pri pridobivanju vize in vpisu na univerzo. Za njim naj bi enako storil še Epstein, ki jo je povabil na eno od zabav v Mar-a-Lagu.
Pozneje istega dne naj bi jo Trumpov predstavnik povabil, da se temu pridruži v zgornjih nadstropjih hotela. Kot je dejala Keul, je verjela, da gre za poslovno srečanje, ki bi pomagalo njeni karieri in pridobivanju izobrazbe, a naj bi se ji Trump ob njenem prihodu približal z zadnje strani, z nje strgal obleko in jo takrat tudi posilil. Nekdanja miss je napad opisala kot brutalen, Trump pa naj bi, da bi jo utišal, ponovil svoje obljube in ji dejal: "Šov se mora nadaljevati."
Po tekmovanju se je vrnila v Švico in zavrnila nadaljnja sodelovanja v lepotnih tekmovanjih, katerih lastnik licence je bil Trump. Več mesecev pozneje naj bi jo po telefonu poklical in ji obljubil vizo in vpis na univerzo, a je oboje zavrnila.
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