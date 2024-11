Nekdanja odvetnica Johnnyja Deppa o njunem odnosu: Je čudovita oseba

Pred dvema letoma je med sojenjem Johnnyju Deppu in Amber Heard veliko pozornosti pritegnila tudi njegova lepa odvetnica Camille Vasquez. Takrat so se pojavile govorice, da se med njo in zvezdnikom plete simpatija, iz katere bi se lahko rodila ljubezen, a se to ni nikoli zgodilo, kot je pojasnila odvetnica, pa je bil razlog za to tudi ta, da Depp ni njen tip moškega.

Med sojenjem Johnnyju Deppu in njegovi nekdanji ženi Amber Heard je bila nepričakovana zvezda lepa odvetnica slavnega igralca. Številni oboževalci so takrat navijali za to, da bi bila Camille Vasquez in Depp v zvezi, a ona nikoli ni potrdila, da se med njima plete kaj več kot zgolj prijateljstvo in poslovna vez, zgodilo se je celo nasprotno – govorice je zanikala in dejala, da je v zvezi z drugim moškim, opazke na njen račun, ki nimajo nič s sodnim postopkom, pa je označila za seksistične.

Camille Vasquez in Johnny Depp

"Bodimo jasni, nikoli nisem bila z Johnnyjem Deppom in si tega nikoli nisem želela. Mislim, da je čudovita oseba, vendar ni moj tip," je nedavno povedala in poudarila, da sta še vedno v rednih stikih, poroča New York Post. Pojasnila je, da so bile govorice takrat tako pogoste, da je v nekem trenutku celo poklicala svoje starše, da bi se prepričala, da zagotovo vedo, da ni v romantični zvezi z igralcem. 'On na svet gleda z drugačne perspektive' Camille, ki je z delom na primeru hitro zaslovela, je opazila, da je že med prvimi srečanji z Johnnyjem ugotovila, da sta si kot osebi popolnoma različna. "Spomnim se, da sem po pol ure pogovora z njim pomislila, da na svet gleda drugače kot jaz. Mislim, zagotovo uporablja drug del možganov, umetnik je," je pojasnila.

Camille Vasquez

Razkrila je tudi, da si še ni ogledala franšize Pirati s Karibov in da je pogledala le enega od njegovih filmov – Čokolado iz leta 2000. Po sojenju je odvetnica dobila napredovanje Porota je v sojenju odločila, da je Amber Heard kriva obrekovanja nekdanjega moža, ko je trdila, da jo je fizično in spolno zlorabljal, določili pa so ji tudi plačilo odškodnine, katere vsota je bila tako visoka, da je igralka morala prodati svoj dom v Los Angelesu, nato pa se je s hčerko preselila v Madrid, kjer živi mirno življenje daleč od Hollywooda in medijske pozornosti.