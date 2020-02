Nekdanja odvisnica Demi Lovato bo vodila svojo pogovorno oddajo

Glasbenica in igralka Demi Lovato, ki je v preteklem letu prehodila trnovo pot na poti do ozdravljenja, bo zdaj vodila svojo oddajo, v kateri bo največ govora o spolni identiteti, duševnem zdravju in odvisnosti.

27-letnaDemi Lovato je bila v preteklem letu hospitalizirana zaradi odvisnosti od alkohola in prepovedanih substanc, v letošnjem letu pa je svoje oboževalce navdušila z nastopom ob podelitvi grammyjev in na Super Bowlu ter v številnih intervjujih potrdila, da že dlje časa dela na izboljšanju svojega duševnega in telesnega počutja. Demi Lovato bo vodila svojo pogovorno oddajo o duševnem zdravju, spolni identiteti in odvisnosti. FOTO: Profimedia Nedavno je potrdila, da bo v kratkem začela voditi svojo pogovorno oddajo, v kateri bo fokus predvsem na področju duševnega zdravja, odvisnosti in spolne identitete. Delovni naslov oddaje, ki bo predvidoma obsegala 10 epizod, bo Pillow Talk With Demi Lovato – v njej pa se bo posvetila pereči problematiki sodobne družbe. V izjavi za E!News je o svojem novem projektu dejala:''Vedno sem se imela za osebo, ki iskreno govori o težavah, s katerimi se sooča naša generacija. Mene in mojo ekipo veseli, ker bomo takšne teme predstavili v obliki javnega foruma. Ljudje z različnimi težavami bodo tako slišali besede, ki jim bodo morda pomagale na njihovi osebni poti, hkrati pa se bodo lahko naučili česa novega ter se ob zanimivem naboru gostov in sogovornikov tudi sprostili in nasmejali.''