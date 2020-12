Nekdanja otroška zvezdnica, znana kot Matilda, po dolgem času dala intervju

Igralka, ki je pred več kot 20 leti navduševala v filmih o Matildi, v filmu Očka v krilu ter v filmu Čudež na 34. ulici, je po dolgem času spet dala intervju. Za avstralsko televizijo je Mara Wilson spregovorila o pritiskih, ki jih je doživljala kot otroška zvezdnica.

Iz Los Angelesa se je za avstralsko televizijo javila igralka Mara Wilson, najbolj znana po svojih otroških vlogah v filmih Matilda, Očka v krilu in Čudež na 34. ulici. 33-letnica se je, odkar je odrasla, le redko pojavila v javnosti in se je umaknila iz filmskega sveta, saj je bila preizkušnja v času otroštva zanjo zelo težka.

V najnovejšem intervjuju pa se je spomnila najlepših trenutkov, ko je lahko igrala z Dannyjem DeVitomin pokojnim Robinom Williamsom. Ko je Mara igrala v zgoraj omenjenih imenih, je bila stara le med šest in devet let, zato zanjo ni bilo lahko biti nenehno obdana s hollywoodskimi dogajanji in predvsem s pritiskom, ki so ga mnogi vršili nad njo, čeprav je bila le deklica. Najhujši pritisk je čutila s strani filmskih kritikov, saj mnogi pri opisih njene igre niso bili prizanesljivi, ne glede na njeno starost. "Bolelo me je, ko sem slišala, da so odrasli kritiki govorili grdo o meni. Zdelo se mi je zdelo nepravično in pri teh letih je kritiko zelo težko sprejeti. Nad mano so vršili velik pritisk," je povedala 33-letnica.

A ni bilo vse tako negativno. Z veseljem se spominja sodelovanja z Dannyjem DeVitom, ki je Matildo režiral, hkrati pa je v filmu igral njenega očeta. "Danny je bil čudovit. Sprejel me je kot za svojo in ekipa je postala moja druga družina," je povedala nekdanja otroška zvezdnica, ki je v času snemanja Matilde bila tudi osebne bitke, njena mama Suziese je takrat namreč borila z rakom na prsih. Prav zato je bil film tudi posvečen njeni mami, ki je žal umrla kmalu po tem, ko so film dokončali. "Hvaležna sem jim, ker so poskrbeli, da sem bila še vedno le otrok. Imeli smo zabave v pižamah, hodili smo na lutkovne predstave. Igrala sem se z otroki ostalih zvezdnikov, bila sem le ena od otrok."

In Robin Williams? "Spominjam se ga predvsem po petju. Vedno mi je pel in se z menoj igral različne igre. Zelo rad se je igral in se hecal. V odnosih z odraslimi je bil na trenutke zelo sramežljiv, z otroki pa je oživel, z nami je bil bolj sproščen, saj nas je imel za najboljšo in najbolj zahtevno občinstvo. Bil je izjemen nastopač, ki je bil tako dober, kot je bilo dobro njegovo občinstvo." Ko so jo avstralski novinarji vprašali, če bo svojim otrokom dovolila, da se ukvarjajo z igralstvom v času svojega odraščanja, je priznala, da je o tem že razmišljala in da bi verjetno oklevala z dovoljenjem. "Mislim, da ne bi bila za to. Ker nikoli ne veš, kakšno izkušnjo bo imel otrok."