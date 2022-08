Nekdanja partnerja Khloe Kardashian in Tristan Thompson dobila dečka

Vest, da bo Khloe drugič mamica, je odjeknila junija, ko je vir blizu družine za Page Six dejal: "Lahko potrdimo, da bo True dobila sorojenca, ki je bil spočet novembra. Khloe je neverjetno hvaležna izjemni nadomestni materi za tako lep blagoslov." Drug dobro obveščen vir je pojasnil, da bo Kardashianova drugega otroka vzgajala brez pomoči očeta. "Khloe in Tristan sta že delala na drugem otroku, ko je javnost zadel škandal. Khloe se je nato odločila, da bo otroka vzgojila sama."

V javnosti je starleta takrat požela veliko neodobravanja, saj jo je Thompson večkrat prevaral, prvič tik pred rojstvom njune hčerke True. Zaradi novorojenke sta se nato odločila, da zvezi ponudita še eno priložnost, in ko se je že zdelo, da jima je to uspelo, so v javnost pricurljale govorice o novi nezvestobi. Tristana so namreč očividci ujeli v tesnem stiku z dobro prijateljico družine Kardashian, Jordyn Woods. Par, ki je po mesecih življenja narazen ljubezni ponudil še tretjo priložnost, pa je nato v lanskem letu dokončno razdrlo rojstvo otroka, za katerega se je izkazalo, da je plod afere Thompsona z manekenko Maralee Nichols. Športnik ima iz prejšnjega razmerja z Jordan Craig, ki naj bi se končalo prav zaradi Khloe, še petletnega sina Princa.