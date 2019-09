Nekdanja partnerja našla skupen jezik glede otrok

Zvezdnika Gwen Stefani in Gavin Rossdale sta se poročila leta 2002, toda po 14 letih zakona sta se zaradi moževe domnevne afere z družinsko varuško in splošnega razhajanja interesov leta 2016 ločila. Ob ločitvi pa je bilo treba urediti tudi stvari okoli otrok, v zakonu so se jima namreč rodili trije otroci – Kingston, Zuma Nesta Rock in Apollo Bowie Flynn.

Po pisanju tujih medijev pa stvari niso šle gladko. Čeprav sta se zvezdnika dogovorila za deljeno skrbništvo, naj bi si Gavin kasneje premislil. A Gwen se z njegovimi zahtevami ni strinjala, menila je, da je njegovo življenje preveč 'rockovsko', da bi lahko vzgajal majhne otroke.

Očitno pa so se strasti zdaj umirile. Družina je našla ravnovesje in nekdanja partnerja sta se dogovorila v dobrobit otrok. Očitno so njihovi odnosi res dobri, kajti glasbenik je sprejel tudi Gweninega novega partnerja. Zvezdnica je namreč po moževi aferi, v času ločitvenega postopka, spoznala glasbenika Blaka Sheltona, s katerim je v srečnem razmerju že nekaj let, in Gavin se je na začetku boril z negativnimi občutki. "Za Gavina je izziv gledati, kako so se njegovi fantje zbližali z njim ter so čedalje bolj navezani na Gwenovega fanta," je medijem takrat zaupal glasbenikov prijatelj.

Toda po besedah družinskega prijatelja je vse to zdaj mimo: "Gavin je odličen oče in prišel je do stopnje z Gwen, kjer sta prijazna in lahko sobivata kot starša. Spoznal je tudi, da je povsem v redu, da je Blake del življenja njegovih otrok. Gavin spoštuje Blaka in ve, da je dober fant. Gavin bo vedno v življenju svojih otrok, vendar sprejema, tudi to, kaj v njihovo življenje prinaša Blake. Gavin je bil zelo zrel v tej situaciji, ki je za družino lahko težka."