Nekdanja pevka E. T. ni več pogrešana: 'Mediji so pretiravali'

" Katarina Rautek je živa in zdrava ter se redno oglaša na telefon," je na Facebooku zapisala njena prijateljica in voditeljica Hana Tabaković in s tem pomirila oboževalce nekdanje pevke skupine E. T. , ki je od srede dalje veljala za pogrešano.

Za hrvaške medije je spregovorila tudi 39-letnica, ki je povedala, da ne ve, kdo je prijavil njeno izginotje. "Ne vem, kdo je prijavil, da sem izginila," je povedala za Danas.hr, za Showbuzz pa je dodala: "Mediji so pretiravali. Ko sem prebrala vse te laži, nisem vedela, ali naj se smejem ali jokam. Vse to se je zgodilo samo zato, ker sem javna oseba." O tem, kaj točno se je zgodilo in ali je res zapustila bolnišnico, ni želela govoriti. Po poročanju hrvaških medijev so prijavo podali iz bolnišnice Sveti Duh, kjer se je zvezdnica zdravila. V sredo naj bi nepričakovano izginila, zato je zdravstveno osebje zaskrbelo, poklicali so policijo, hrvaški organi pregona pa so jo razglasili za pogrešano in pozvali k deljenju informacije.

Ob novici, da jo išče tako družina kot tudi policija, se je oglasil tudi pevkin menedžer Renis Gržinić, ki je bil nad njenim izginotjem presenečen. "Bil sem v šoku, saj nisem imel pojma o tem. Izvedel sem iz medijev. Še prejšnji dan sva se slišala, imel sem celo njen neodgovorjeni klic, a se nisva uspela ujeti," je povedal za Večernji list in dodal, da je za njene zdravstvene težave vedel, saj je zaradi tega odpovedala načrtovano turnejo s skupino E. T. s skupinama Colonia in Karma. Za turnejo so zato angažirali pevko Meri Andraković, novo članico skupine, saj načrtovanih terminov koncertov niso želeli odpovedati.