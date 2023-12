Nekdanja Playboyeva zajčica razkrila diagnozo avtizma.

Holly Madison je v epizodi podkasta Talking To Death spregovorila o diagnozi avtizma. 43-letnica, nekdanja Playboyeva zajčica, je dejala, da ima takšno obliko bolezni, ki ji omogoča 'normalno' življenje. "Zdravniki so mi povedali, da imam visoko izvršilno funkcijo, kar v veliki meri pomeni, da lahko živim in delam stvari 'normalno'," je povedala.