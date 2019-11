Nekdanja prijateljica Miley Cyrus: Liam si zasluži veliko boljšo od nje

43-letna manekenka Elsa Pataky je na konferenci, ki je potekala pred dnevi v Madridu, namenila nekaj besed tudi propadlemu razmerju Liama Hemwswortha in Miley Cyrus . O Liamu, bratu njenega soproga Chrisa Hemswortha , je dejala, da je ''močan dečko, ki se po več kot 10-letnem razmerju in propadlem zakonu z Miley sicer še vedno pobira''in da si ''zasluži veliko boljšo partnerico od nje.''

Elsa in Miley sta se v preteklosti pogosto skupaj udeleževali različnih dogodkov in zabav, pred tremi leti pa sta svoje prijateljstvo obeležili celo z identičnima tetovažama. Potem, ko sta Liam in Miley svetu obelodanila vest, da se po dolgoletnem razmerju dokončno ločujeta, pa se je 43-letnica od svoje 17 let mlajše prijateljice povsem distancirala.