Nekdanja prva dama se ločuje. Njen mož ujet z mlajšo manekenko

Nekdanja prva dama Mehika Angelica Rivera je pred dnevi presenetila z novico, da se ločuje od moža, nekdanjega mehiškega predsednika Enriqueja Peñe Nieta. Mehiški mediji pa že poročajo, da se je 52-letni Enrique ogrel za 31-letno mehiško manekenko.

Angelica je sporočila, da se ločuje od Enriqueja. FOTO: AP

Igralka in nekdanja prva dama Mehike Angelica Riveraje na svojem Instagram profilu pred dnevi sporočila, da je njenega zakona konec. ''Globoko obžalujem to bolečo situacijo zame in najine otroke. Zato sem se odločila, da se ločim,'' je 49-letna Angelica Rivera zapisala v uradnem sporočilu za javnost in naznanila, da bo nadaljevala svojo kariero, ki jo je po poroki z – zdaj že z nekdanjim mehiškim predsednikom –Enriquejem Peño Nietom (predsedniški mandat je imel od 1. december 2012 do 30. november 2018) postavila na stranski tir. ''Mojemu možu, vedno sem mu z ljubeznijo posvečala svoj čas in trud ter pri tem izpolnjevala dolžnosti soproge. Danes je vsa moja energija, moč in ljubezen osredotočena na to, da bom še naprej dobra mati, da nadoknadim svoje življenje in poklicno kariero. Zahvaljujem se za spoštovanje, da ohranimo čustveno mirnost, ki si jo zaslužijo moji otroci.''

Mehiški mediji pa zdaj poročajo, da se je 52-letnik že zagrel za 31-letno mehiško manekenko Tanio Ruiz Eichelmann. Paparaci so ju ujeli skupaj in fotografija je preplavila tudi družbena omrežja. Tako Enrique kot Tania o domnevni zvezi za zdaj ne želita govoriti.

Tania ima iz skoraj 5-letne zveze s podjetnikom Bobbyjem Domínguezom 4-letno hčerko Carloto. ''Prepričana sem, da ti bo življenje dalo vso srečo, ki si jo ti dala meni. Nisi mi vzela prihodnosti, dala si mi novo. Ti si razlog, zaradi katerega sem postala močnejša. Ljubim te z vso dušo,'' je čustven zapis 30. aprila 2017 posvetila svoji hčerki.

V javnosti so se pojavila tudi namigovanja, da si je Enrique omislil rezidenco v Madridu. ''Glede na to, da krožijo različne govorice, glede mojega domovanja, naj pojasnim, da ne drži, da sem kupil ali najel posestvo v Madridu. Moja družina in jaz živimo v Mehiki. O selitvi v Španijo ali katero koli drugo državo ne razmišljam.''

Se bo vrnila na televizijske zaslone? FOTO: AP

Spomnimo, da je bilaAngelica Rivera pred tem poročena s producentom telenovel Josejem Albertom Castrom, s katerim ima tri hčerke Angélico Sofío, Fernando in Regino. Par se je ločil leta 2008. Enrique pa ima z nekdanjo ženo Monico Pretelini štiri otroke Paulino, Alejandra, Diega in Nicole. Ljubitelji telenovel se Angelice, ki bo letos praznovala okrogli jubilej 50 let, verjetno spominjate po številnih vlogah v telenovelah, kot soÁngela, ki jo je produciral njen nekdanji mož José Alberto Castro, Sin pecado concebido (Ljubezen brez greha) in Destilando Amor (Čista ljubezen). Angelica je leta 1991 zaigrala v naslovni vlogi mladinske telenoveleAlcanzar una Estrellaskupaj z Rickyjem Martinom. Medtem ko je Ricky Martin igranje zamenjal za svojo drugo strast – glasbo, je Angelica igralsko kariero potisnila na stranski tir in se po poroki z Enriquejem in po njegovem predsedniškem mandatu povsem posvetila vlogi prve dame Mehike. Zdaj po ločitvi pa bo spet imela več časa zase in za kariero. Mogoče ravno v teh dneh razmišlja, o kakšni mamljivi igralski ponudbi in vrnitvi na televizijske zaslone.