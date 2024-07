Nekdanja punca Elona Muska se je postavila na stran njegove transspolne hčerke

Izjava Elona Muska je pred dnevi dvignila veliko prahu. V intervjuju je namreč dejal, da ne podpira spremembe spola svojega 20-letnega otroka, in povedal, da je njegov sin, ki se identificira kot ženska z imenom Vivian, sedaj zanj mrtev. Vivian, ki je kot ženska že pravno priznana v zvezni državi Kalifornija, se je nad njegovo izjavo burno odzvala in povedala svojo plat zgodbe. V bran ji je stopila tudi Muskova nekdanja partnerica Grimes.

Grimes varuje Vivianin hrbet. Pevka je stopila v bran 20-letni transspolni hčerki svojega nekdanjega partnerja Elona Muska z objavo na družbenih medijih. "Ljubim Vivian in bom za vedno neskončno ponosna nanjo," je 36-letnica zapisala na družbeno omrežje X. Zvezdničina objava je prišla tri dni po tem, ko je izjava 53-letnega Muska postala viralna, saj je rekel, da je njegovega otroka, ki ga ima z nekdanjo ženo Justine Wilson, "ubil virus prebujenega uma".

Grimes FOTO: Profimedia icon-expand

Ustanovitelj Tesle, ki je med pogovorom z dr. Jordanom Petersonom uporabil nekdanje ime svojega odtujenega otroka, je trdil, da so ga preslepili, da je podpisal dokumente za Vivianino operacijo spremembe spola. "Bilo je veliko zmede," je dejal Musk v ponedeljkovem intervjuju za Daily Wire in se spomnil, da so mu povedali, da bi Vivian lahko naredila samomor, če ne bi opravila postopka.

Vivian se je nato odzvala na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Videti sem kar dobro za mrtvo psico." V nadaljevanju je razblinila trditve očeta in jih označila za lažne ter pojasnila, da je bila ona tista, ki si ni več želela skupnega odnosa. "Ne ve, kakšna sem bila kot otrok, ker ga enostavno ni bilo tam, in v tistem kratkem času, ko je bil, sem bila neusmiljeno nadlegovana zaradi moje ženstvenosti in čudaštva. Zame je v redu, če misliš, da nisem ženska, kakor koli rečeš. V zvezni državi Kalifornija sem pravno priznana kot ženska in se ne obremenjujem z mnenji tistih, ki so pod mano."

Elon Musk in Grimes FOTO: Profimedia icon-expand

Musk je razkril, da sta se z Vivian odtujila oktobra 2022, štiri mesece po tem, ko so ji odobrili spremembo imena in spola. "Ne morem zmagati pri vseh," je 12-kratni oče povedal za Financial Times. "Z vsemi ostalimi otroki imam zelo dobre odnose."

Podjetnik je pozdravil Vivian in njenega dvojčka Griffina ter trojčke Saxon, Kai in Damiana, ko je bil poročen s svojo nekdanjo ženo Justine. Imela sta tudi sina Nevada, ki pa je leta 2002 umrl pri 10 tednih.

Vivian Jenna Wilson FOTO: Profimedia icon-expand