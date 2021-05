Nekdanja punca Marilyna Mansona: Porezal me je z nožem in me bičal

Po številnih obtožbah bivših partnerk Marilyna Mansona, da jih je spolno, psihično in fizično zlorabljal, je podrobnosti iz dvoletnega razmerja s pevcem razkrila še manekenka Ashley Morgan Smithline. Povedala je, da jo je Manson porezal z nožem in nato pil njeno kri, jo zvezal na posteljo in bičal ter na njej uporabljal nacistične spominke.

"K sebi me je zvabil s svojo neskončno inteligenco," je v intervjuju za tuje medije povedala 36-letna Ashley Morgan Smithline, ki opozarja, da se za pevčevim intelektom skriva veliko temnejša in nasilnejša plat. Povedala je, da jo je Marilya Manson"ugriznil, bičal, porezal z nožem, na katerem je bil znak svastike, in ji med seksom v usta potisnil pest".Do mene se je vedel pošastno, je dodala.

icon-expand Ashley Morgan Smithline FOTO: Youtube

53-letni roker naj bi Morganovo pred skupnim izletom prosil, da poišče nacistične spominke, kot so noži in biči. "Vse je predstavil kot najino interno šalo, ampak na tisti točki sem že delovala pod njegovo prisilo. Mislila sem, da me ne bo imel rad, če mu ne bom prinesla teh stvari. Če bi vedele, da bo orožje uporabil na meni, bi se mi vse skupaj zdelo veliko bolj čudno," je iskreno priznala Smithlinova, ki je Judinja, kar je očitno Mansona še bolj spodbudilo k sadističnemu ravnanju. Smithlinova, ki je bila z Mansonom v dvoletnem razmerju, je razkrila, da jo je pevec zlorabljal tako, da jo je bičal po hrbtu, medtem ko je ona gola ležala na njegovi postelji. Dodaja, da jo je Marilyn večkrat spolno napadel. Ob prvem napadu se je zbudila v krikih in ugotovila, da je privezana na posteljo in Manson z njo spolno občuje.

icon-expand Marilyn Manson FOTO: Miro Majcen

"Ves čas mi je govoril, da ne moreš posiliti osebe, v katero si zaljubljen,"je povedala manekenka in opisala, kako ji je Manson v stegno vrezal začetnice njegovega imena in je porezal rebra. "Opral mi je možgane, zaradi česar se počutim nagnusno,"je svoje občutke izrazila Smithlinova in povedala, da je v času razmerja močno shujšala. Grozljive pripovedi pa s tem še ni konec, saj je Ashley priznala, da sta z njenim nadlegovalcem sklenila krvno zavezništvo že nekaj mesecev po začetku zveze."Porezal mi je trebuh in spil mojo kri, nato pa mi je dal piti njegovo. Več nasilja kot sem mu dopuščala, bolj sem ga ljubila in bolj sem se mu dokazovala," je svojo obtožbo zaključila Ashley Morgan Smithline, ki se je sicer z Mansonom v času zveze večkrat razšla, a sta se nato v kratkem znova zbližala. Smtihlinova je ena od 15 žensk, vključno z igralkamaEvanom Rachel Wood(Westworld) inEsmé Bianco (Igra prestolov), ki so Marilyna Mansona obtožile različnih oblik spolne, psihološke in fizične zlorabe. Biancova je proti Mansonu vložila tožbo zaradi spolnega napada, Woodova pa je v izjavi za javnost zapisala obtožbe zoper bivšega zaročenca, ki je po njenih navedbah z njo manipuliral in bil do nje nasilen. Tako kot Smithlinova je tudi ona trdila, da ji je Manson ‘opral možgane’.

Zastopnik Mansona je izpoved Biancove označil za "dokazljivo napačno", na Smithlinine obtožbe pa se je odzval v izjavi za javnost, v kateri je vse zanikal:"V njenih trditvah je ogromno laži, zato sploh ne vemo, kje naj začnemo odgovarjati. Zveza, ki je to bila le v omejenem obsegu, ni trajala niti en teden." A revija People, za katero je Smithlinova podala intervju, trdi, da jim je manekenka kot dokaz na obtožbe izročila elektronska in mobilna sporočila, ki jih ji je Manson pošiljal več kot dve leti.

Mansonova založba in dolgoletni menedžer sta po škandalu z njim prekinila sodelovanje, a Marilyn je vztrajal, da so vse obtožbe "grozljivo izkrivljanje resničnosti". "Moja intimna razmerja so bila vedno sporazumna in s partnerji podobnih misli. Ne glede na to, kako in zakaj so se nekatere odločile napačno predstaviti našo preteklost, je to moja resnica,"je februarja zapisal v objavi na družbenem omrežju.