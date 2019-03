Nekdanja šampionka Julia Mancuso naznanila nosečnost

Kdo se ne spomni lanskega januarja, ko se je ameriška smučarka Julia Mancuso, odela v kostum kapitana Marvela z ogrinjalom vred in se podala na svojo zadnjo tekmovalno vožnjo po pobočjih na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo v Italiji?

Zdaj pa se je 35-letna šampionka spet odela v nov kostum, tokrat se je predstavila kot stripovska junakinja Wonder Woman na Instagramu, kjer je naznanila svojo nosečnost. "Pred vami sva skrivala majhno skrivnost. Prihaja kmalu, julija 2019," je ob fotografijo, na kateri je v omenjenem kostumu, napol razgaljena in na smučkah zapisala nasmejana Julia. Na drugi fotografiji pa je z možem Dylanom Fishem, s katerim se je poročila leta 2016 v Kaliforniji, leto kasneje pa še na Fidžiju. Fotografirala sta se na plaži, ona ima lepo viden trebušček in mu sedi na ramenih. Za par bo to prvi otrok, o spolu pa zaenkrat molčita.

Mancusova je štirikratna dobitnica olimpijske medalje, vključno z zlatom v veleslalomu leta 2006. Prav tako je osvojila par srebrnih medalj v Vancouvru leta 2010, eno v smuku in eno v kombinaciji, skupaj z bronasto medaljo v kombinaciji leta 2014 v Sočiju. Prav tako ima pet medalj s svetovnih prvenstev, ki jih je dobila skupaj s sedmimi zmagami v svetovnem pokalu, preden se je umaknila iz smučarske karavane po sezoni 2017–18.