Nekdanja sodnica Judy: Justin Bieber se me je na smrt bal

Nekdanja sodnica družinskega sodišča in televizijska osebnost resničnostne sodne oddaje Judy Sheindlin je med promocijskim intervjujem za njeno novo resničnostno oddajo razkrila, da z nekdanjim sosedom Justinom Bieberjem nista bila v najboljših odnosih. Kot je povedala za Access Hollywood , se je je pevec na smrt bal, povod za to pa so bili njeni komentarji iz leta 2014, v katerih je grajala njegova dejanja.

To je bilo leto, ko je bil Bieber vpleten v serijo incidentov in celo obtožen napada na voznika limuzine, sodnica pa se v intervjuju za CBS Los Angels ni vzdržala komentarja za njegova dejanja in dejala, da je ta zelo dober v tem, da iz sebe dela tepčka. "Biti zvezdnik je darilo. To lahko sprejmeš s spoštovanjem ali iz sebe narediš norca. On je zelo dober v tem, da iz sebe dela tepčka," je takrat povedala nekdanja sodnica.

"To je žalostno. Nihče se ga ne bo spominjal, da je bil nek obrobni pevec, spominjali pa se ga bodo kot otroka, ki je imel priložnost, da doseže vse, a je to zapravil, ker se je obnašal kot tepček," je takrat še dodala, sedaj pa pojasnila, kakšne so bile posledice njenih besed: "Na smrt se me boji. Tisto je bilo obdobje, preden je odrasel in je še bil neumen ter počel neumne stvari."