Nekdanja soigralka Sama Neilla razkrila, da je imel pred smrtjo pljučnico

"To je res bedno," je povedala Rima Te Wiata, ki je s Samom Neillom igrala v filmu Lov na divjaka, ki je bil premierno predstavljen leta 2016. "Mislim, da bi se čudil in dejal: 'Za božjo voljo, premagal sem raka, sedaj pa sem dobil pljučnico. Kaj še?' Sedaj je na svojem velikem potovanju," je še dodala 63-letna novozelandska zvezdnica.
Več podrobnosti o igralčevi nenadni smrti ni razkrila. Da je Neill umrl, je v izjavi za javnost sporočila njegova družina. Star je bil 78 let. "Obdan je bil z družinskimi člani in umrl dostojne smrti, kakor je tudi celo življenje živel. Izguba je nenadna in nepričakovana, a hkrati blagoslov, saj je Sam premagal raka," so zapisali in se zahvalili osebju bolnišnice, v kateri je igralec umrl.
Da se je pred smrtjo boril z boleznijo, je potrdila tudi njegova nekdanja partnerka Laura Tingle. "Najmanj zadnjih pet let se je boril z več vrstami raka. Bilo je zelo intenzivno, kar je terjalo svoj davek, saj je preživel veliko kemoterapij in drugih oblik zdravljenja. Na srečo je premagal krvnega raka, a je imel porušen imunski sistem. Mislim, da se je njegovo ubogo staro telo utrudilo," je povedala 65-letna novinarka v oddaji Sydney Mornings.
Tingle, ki je bila z Neillom v zvezi od leta 2018 do 2021, je razkrila še, da je bil zvezdnik bolan zadnjih nekaj tednov. Igralec je sicer aprila sporočil, da je premagal redko, a agresivno obliko raka.
Pljučnica je vnetje pljučnega tkiva, ki ga najpogosteje povzročijo bakterije, virusi ali glivice. Pri zdravih ljudeh telo okužbo običajno uspešno premaga, pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom, na primer zaradi dolgotrajnega zdravljenja raka ali kemoterapije, pa telo nima dovolj moči za učinkovit odziv. V takšnih primerih se okužba hitro širi, kar lahko privede do resnih zapletov, kot so dihalna odpoved ali sepse, saj imunski sistem ne more preprečiti razmnoževanja povzročiteljev bolezni.
Kemoterapija je oblika zdravljenja raka, pri kateri se uporabljajo močna zdravila (citostatiki) za uničevanje hitro delujočih rakavih celic. Ker ta zdravila ne ločijo vedno med rakavimi in zdravimi celicami, pogosto prizadenejo tudi zdrave dele telesa, kot so kostni mozeg, lasni mešički in sluznica prebavil. To lahko povzroči številne stranske učinke, vključno z zmanjšanjem števila belih krvnih celic, kar znatno oslabi imunski sistem in telo naredi bolj dovzetno za sekundarne okužbe, kot je pljučnica.
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