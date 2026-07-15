Nekdanja soigralka Sama Neilla razkrila, da je imel pred smrtjo pljučnico

"To je res bedno," je povedala Rima Te Wiata, ki je s Samom Neillom igrala v filmu Lov na divjaka, ki je bil premierno predstavljen leta 2016. "Mislim, da bi se čudil in dejal: 'Za božjo voljo, premagal sem raka, sedaj pa sem dobil pljučnico. Kaj še?' Sedaj je na svojem velikem potovanju," je še dodala 63-letna novozelandska zvezdnica.

Sam Neill je imel pred smrtjo pljučnico. FOTO: Profimedia

Več podrobnosti o igralčevi nenadni smrti ni razkrila. Da je Neill umrl, je v izjavi za javnost sporočila njegova družina. Star je bil 78 let. "Obdan je bil z družinskimi člani in umrl dostojne smrti, kakor je tudi celo življenje živel. Izguba je nenadna in nepričakovana, a hkrati blagoslov, saj je Sam premagal raka," so zapisali in se zahvalili osebju bolnišnice, v kateri je igralec umrl.

Da se je pred smrtjo boril z boleznijo, je potrdila tudi njegova nekdanja partnerka Laura Tingle. "Najmanj zadnjih pet let se je boril z več vrstami raka. Bilo je zelo intenzivno, kar je terjalo svoj davek, saj je preživel veliko kemoterapij in drugih oblik zdravljenja. Na srečo je premagal krvnega raka, a je imel porušen imunski sistem. Mislim, da se je njegovo ubogo staro telo utrudilo," je povedala 65-letna novinarka v oddaji Sydney Mornings.

Tingle, ki je bila z Neillom v zvezi od leta 2018 do 2021, je razkrila še, da je bil zvezdnik bolan zadnjih nekaj tednov. Igralec je sicer aprila sporočil, da je premagal redko, a agresivno obliko raka.