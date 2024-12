Nekdanja soproga igralca o ločitvi v senci njegove zveze z Ariano Grande

Nekdanja soproga igralca Ethana Slaterja , enega od igralcev iz filma Žlehtnoba , se je v newyorški reviji The Cut razpisala o ločitvi od zvezdnika v luči njegove nove zveze z zvezdnico Ariano Grande . "Nikoli nisem razmišljala, da se bom ločila. Še posebej ne tik po rojstvu svojega prvega otroka in še posebej ne v senci moževe nove zveze s slavno osebo," je iskreno priznala Lilly Jay , ki v zapisu sicer ni imensko izpostavila glasbenice ali imena projekta, na katerem se je njen soprog z njo spoznal.

"Kot perinatalna psihologinja sem poznala vse statistike – kako ranljiv je zakon v poporodnem obdobju, kako pomembna je povezanost družine pri preprečevanju depresije in anksioznosti, kako novo starševstvo vpliva na celotno družino," je nadaljevala. "Ampak samozavestno sem se preselila v drugo državo s svojim dvomesečnim dojenčkom in možem, da bi podprla njegovo kariero." Spomnimo, film Žlehtnoba so snemali v Veliki Britaniji.

"Prežeta s čarobnostjo in vsakdanjostjo novega materinstva nisem razumela vse večje razdalje med nama. Zame so dnevi s sinom sončni. Dnevi, ko ne morem ubežati promociji filma, povezanega z najbolj žalostnimi dnevi mojega življenja, so temnejši," je zapisala Lilly Jay, ki se danes na vsakem koraku srečuje s promocijskim materialom iz filma Žlehtnoba.

"Čeprav se je najin odnos spremenil, se starševstvo ni. Oba imava svojega sina neizmerno rada 100 odstotkov časa, ne glede na to, kako je razdeljen čas za starševstvo," je zaključila in priznala, da je veliko raje potopljena v zgodbe svojih pacientk kot v lastno. "Ne morem z gotovostjo reči, kako močno je na mojo kariero vplivalo to, kar je na spletu. Zdaj se javna izpostavljenost, v katero nisem privolila, vedno bolj zdi kot izziv in priložnost."

"Vse svoje odraslo življenje sem se bala, da me bosta izguba nadzora in poporodna depresija uničila. Nekega dne v Londonu sem pogledala navzgor in ugotovila, da sta prišla oba. In v redu sem," je še zapisala in dodala: "Če ne morem biti več nevidna, se lahko tudi predstavim. Glede na to, kar zdaj veste, lahko z osebno in poklicno avtoriteto rečem, da ste veliko močnejši, kot si mislite. Nekaj, kar ste najbolj ljubili pri svojem partnerju, je bila pravzaprav vaša lastna dobrota, ki se je odražala v vas – vaša je, da jo obdržite. Vam (in sebi) bi rekla, naj opustimo skrbi – naši zaskrbljeni umi so ustvarjalni, a ne posebej dobri ugibalci o prihodnosti."