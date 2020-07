Nekdanja soproga Justina Hartleyja si želi po ločitvi obnoviti dekliški priimek

Skoraj osem mesecev po tem, ko je igralec serije To smo mi, Justin Hartley, vložil ločitvene papirje, je njegova nekdanja soproga Chrishell Stause zaprosila, da se v dokumentih obnovi njen dekliški priimek. Po poročanju časopisa The Blast si zvezdnica tako želi, da se iz vseh pravnih dokumentov izbriše priimek njenega nekdanjega moža.

Po dveh letih zakona sta igralca novembra 2019 potrdila, da gresta vsak svojo pot. Hartley je kot razlog za ločitev v sodnih dokumentih navedel velike razlike, kot datum njunega razhoda pa je navedel 8. julij 2019.

Decembra je vir blizu zvezdnikoma za portal People povedal, da je bila njuno ločitev nenadna, čeprav naj bi že nekaj let imela zakonske težave."Imela sta nekaj težav, a nikoli ne bi niti pomislil, da bosta šla tako daleč in vložila zahtevo za ločitev, brez da bi poskušala zgladiti spore." Hartleyju so se zaradi uspešne serije To smo mi odprle številne karierne možnosti, Chrishell pa si je želela drugačno življenje."Po poroki si je želela otroke, a to se ni uresničilo," je še dodal anonimen vir. "Justin je pred tem že bil poročen, Chrishell pa je bila v preteklosti v nekaj resnih zvezah. Vedno je upala, da bo po poroki svoje ambicije usmerila v družino."