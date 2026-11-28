S fotografijami je navdušila tudi svoje sledilce, ki so jo s komplimenti zasuli v komentarjih. "Courtney ima neverjetno karizmo in je čudovita," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Prelepa si, draga!" Med komentarji ni manjkalo niti pohval znanih osebnosti, kot sta modni oblikovalec Marc Jacobs in manekenka Kristen McMenamy.

Vsi komentarji pa niso bili tako laskavi. Nekateri so namreč namignili, da je nekdanja pevka skupine Hole v preteklosti že prestala nekaj lepotnih posegov. "Obožujem jo, ampak za to so zaslužne dobre plastične operacije. In dobra nega kože," je zapisal eden od sledilcev.

Zvezdnica je že pred leti odkrito priznala, da si je na začetku kariere dala popraviti nos. "V 80. letih sem bila igralka, ampak bodimo iskreni, imela sem res velik nos. S takim nosom nisem mogla priti nikamor drugam kot na radio," je dejala v oddaji Jimmy Kimmel Live! leta 2014, kjer je voditelju priznala, da si je popravila nos, in dodala, da ji je poseg povsem spremenil življenje.