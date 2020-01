Nekdanja tajnica mu je grozila, da bo napisala knjigo o njegovih skrivnostih

Kot smo že poročali, igralca Roberta De Nira toži njegova nekdanja tajnica Graham Chase Robinson zaradi domnevne spolne diskriminacije in kršitve glede plačila.Zdaj pa igralec v pravnih dokumentih, ki so jih pridobili pri TMZ, navaja, da mu je Robinsonova avgusta lani preko elektronske pošte grozila, da bo javnosti razkrila informacije iz njegovega zasebnega življenja in napisala knjigo o vseh njegovih umazanih skrivnostih.

Pri TMZ so navedli, da je datum elektronskega sporočila pomemben, saj naj bi mu grozila le nekaj dni zatem, ko jo je De Niro tožil za dobrih pet milijonov dolarjev zaradi domnevne poneverbe. Trdil je, da je s kreditno kartico, ki jo je zagotovilo njegovo podjetje, kupovala draga kosila in v štirih dneh pogledala kar 55 epizod priljubljene serije Prijatelji. Obtožbe je zanikala.