Nekdanja tekmovalka Otoka ljubezni po tragični izgubi rodila deklico

Resničnostna zvezdnica je novico, da je v veselem pričakovanju, delila avgusta. Le nekaj mescev pred tem je javnosti sporočila, da ima novega partnerja, Jareda, s katerim sta se sicer poznala že nekaj let in bila v prijateljskih odnosih. Malin je priredila tudi modno zabavo, na kateri je razkrila, da pričakuje deklico. Dejala je, da se je je dejstvo, da znova pričakuje deklico, ki se bo rodila približno ob enakem času, kot bi se morala prva hči, močno dotaknilo: "Čeprav sem vedela, da bom dobila deklico, se me je roza dim, ki se je pokadil, zelo dotaknil. Postala sem zelo čustvena, bilo je kot nekakšen čudež in obenem blagoslov, ki je potrdil, da je vse res. Da je vse skupaj še bolj čudno, ima moja nova hčerkica rok na isti dan, kot ga je imela Consy."