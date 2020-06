Nekdanja teniška igralka Ana Ivanović z družino uživa na jahti

Slavna športna zakonca Ana Ivanović in Bastian Schweinsteigersta se z družino še pred vrhuncem poletne sezone odpravila na počitnice. Paparaci so zaljubljenca ujeli v objektiv na palubi jahte, kjer se jima je pridružil tudi najstarejši sin. Družina je uživala v kopanju. Medtem ko je nekdanji nogometaš deskal in se potapljal, se je Ana odločila za bolj ležerno različico počitnic. Svoje telo je nastavljala sončnim žarkom ter s telefonom lovila dopustniške utrinke ter se prepustila čarom, ki jih prinaša morje.

32-letna Ana – največji uspeh je dosegla leta 2008 z zmago na Odprtem prvenstvu Francije – je nosila dvodelne kopalke, ki so razkrivale, da je tudi po dveh porodih obdržala vitko postavo in da je v odlični formi. Čeprav se nič več profesionalno ne ukvarja s športom, so ji prehranjevalne navade prišle v navado in prav tako tudi športna aktivnost, kateri se ima zahvaliti za takšen videz.

Med športnikoma je iskrica preskočila leta 2014, leta 2016 sta se poročila v romantičnih Benetkah, istega leta se je srbska teniška igralka tudi upokojila.

Svojo ljubezen sta leta 2018 okronala s prvorojencemLuko, ki pa jelani dobil brata Leona.