Nekdanja teniška igralka Gabriela Sabatini navdušila z mladostnim videzom

Gabriela Sabatini ni bila le ena izmed najboljših teniških igralk na svetu, je tudi prava lepotica. Teniški lopar je na klin obesila pri 26 letih, po številnih uspehih, med katerimi so tudi srebrna olimpijska medalja in dva naslova za grand slam. Nekdanja športnica ima zdaj 54 let, oboževalci pa se še vedno čudijo njeni lepoti in mladostnemu videzu.