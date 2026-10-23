Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Nekdanja tiskovna predstavnica Bele hiše na sprehodu s sklonjeno glavo

Los Angeles, 23. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Katie Zacharia

Le nekaj dni po tem, ko je Donald Trump odpustil Katie Zacharia z mesta tiskovne predstavnice Bele hiše, so nekdanjo televizijsko komentatorko med jutranjo rekreacijo v Kaliforniji v objektiv ujeli fotografi. To je bilo prvič po njeni kratki karieri v ameriški diplomaciji, da so jo opazili v javnosti.

Katie Zacharia je po izgubi službe tiskovne predstavnice Bele hiše iz Washingtona odšla v Kalifornijo, kjer so jo v objektive ujeli ulični fotografi. Nekdanja televizijska komentatorka se je v športnih oblačilih sprehajala po enem od parkov, kot so opazili ameriški mediji, pa ni bila najbolje razpoložena.

Mandat, ki je trajal le nekaj dni

Zacharia, ki je mati štirih otrok, je 9. oktobra nastopila položaj tiskovne predstavnice Bele hiše. Vendar njen mandat ni trajal dolgo. Po prvi tiskovni konferenci, med katero je delovala negotova in je odgovarjala na vprašanja le treh konservativnih medijev, jo je Trump po štirih dneh odpustil.

Katie Zacharia so v javnosti opazili prvič po izgubi mesta tiskovne predstavnice Bele hiše.
Katie Zacharia so v javnosti opazili prvič po izgubi mesta tiskovne predstavnice Bele hiše.
FOTO: Profimedia

Pred tem je delala kot televizijska komentatorka in kot namestnica pomočnika sekretarja za javne zadeve na ministrstvu za domovinsko varnost. Poleg neveščega opravljanja dela na mestu tiskovne predstavnice Bele hiše so ji mnogi očitali tudi, da je lažno predstavljala svoje kvalifikacije. Po trditvah ameriških medijev naj celo ne bi imela opravljenega pravosodnega izpita, sama pa je trdila, da ga je naredila po selitvi na Kitajsko.

Preberi še Zadnja poteza Katie Zacharia pred odhodom: zakaj je odstranila zemljevid?

Kljub temu da je bila njena pot v Beli hiši zelo kratka, pa se je od položaja in predsednika na družbenih omrežjih poslovila z zahvalo za priložnost, ob tem pa naredila še eno napako. Ob zapisu je objavila fotografijo iz pisarne, na kateri pa najbolj zbode v oči zemljevid, ki je na predsednikovi mizi. Sprva ga je samo zameglila, nato pa ga je s fotografije popolnoma odstranila.

Preberi še Trump položaj tiskovne predstavnice Bele hiše ponudil Katie Zacharia

Kot sklepajo mnogi na družbenih omrežjih, je zemljevid zagotovo predstavljal nekaj pomembnega, saj ga je Zacharia sprva zameglila, a ga je očitno po premisleku (ali navodilih?) celo izbrisala s fotografije. Po domnevah Trumpovih kritikov naj bi zemljevid razkrival predsednikove načrte za golf igrišče East Potomac, potem ko je ministrstvo za notranje zadeve sodnici zatrdilo, da Trump za igrišče še nima konkretnih načrtov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
donald trump katie zacharia bela hiša nekdanja tiskovna predstavnica predsednik zda

Umrl je Ron Duguay, nekdanji hokejist in partner Sarah Palin

Moskisvet.com Trumpova nova tiskovna predstavnica že na udaru: primerjali so jo celo z robotom
24ur.com Plaz kritik po prvem nastopu: 'Tako slabo, da ne veš, kam gledati'
24ur.com V javnosti nov posnetek: policisti ob truplu Trumpovega atentatorja
Moskisvet.com Preden je postala prva dama, je pozirala gola: fotograf razkril podrobnosti
24ur.com Michelle Obama se Trumpove inavguracije ni udeležila, ker ni imela obleke
24ur.com Na rdeči preprogi zabave oskarjev tudi Monica Lewinsky
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
23. 10. 2026 08.03
Je kar fit.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Se vam zdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč? To ni nujno slab znak
Se vam zdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč? To ni nujno slab znak
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
dominvrt
Portal
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
okusno
Portal
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022