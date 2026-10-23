Nekdanja tiskovna predstavnica Bele hiše na sprehodu s sklonjeno glavo

Katie Zacharia je po izgubi službe tiskovne predstavnice Bele hiše iz Washingtona odšla v Kalifornijo, kjer so jo v objektive ujeli ulični fotografi. Nekdanja televizijska komentatorka se je v športnih oblačilih sprehajala po enem od parkov, kot so opazili ameriški mediji, pa ni bila najbolje razpoložena.

Mandat, ki je trajal le nekaj dni

Zacharia, ki je mati štirih otrok, je 9. oktobra nastopila položaj tiskovne predstavnice Bele hiše. Vendar njen mandat ni trajal dolgo. Po prvi tiskovni konferenci, med katero je delovala negotova in je odgovarjala na vprašanja le treh konservativnih medijev, jo je Trump po štirih dneh odpustil.

Katie Zacharia so v javnosti opazili prvič po izgubi mesta tiskovne predstavnice Bele hiše. FOTO: Profimedia

Pred tem je delala kot televizijska komentatorka in kot namestnica pomočnika sekretarja za javne zadeve na ministrstvu za domovinsko varnost. Poleg neveščega opravljanja dela na mestu tiskovne predstavnice Bele hiše so ji mnogi očitali tudi, da je lažno predstavljala svoje kvalifikacije. Po trditvah ameriških medijev naj celo ne bi imela opravljenega pravosodnega izpita, sama pa je trdila, da ga je naredila po selitvi na Kitajsko.

Kljub temu da je bila njena pot v Beli hiši zelo kratka, pa se je od položaja in predsednika na družbenih omrežjih poslovila z zahvalo za priložnost, ob tem pa naredila še eno napako. Ob zapisu je objavila fotografijo iz pisarne, na kateri pa najbolj zbode v oči zemljevid, ki je na predsednikovi mizi. Sprva ga je samo zameglila, nato pa ga je s fotografije popolnoma odstranila.