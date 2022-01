Nekdanja umetnostna drsalka Michelle Kwan se je razveselila prvega otroka

''Presrečna sem in solze sreče mi polzijo po licih, ker lahko z vami delim novico o rojstvu Kaliste Belle Kwan,'' je dodala in deklico označila za ''pravi čudež''. Priznala je, da je bila njena pot do materinstva zahtevna, na koncu pa je deklica prišla na svet po izjemno dolgem porodu: ''Kljub vsemu sem vesela, da nisem nikoli obupala,'' je bila iskrena športnica. Za podporo se je zahvalila zdravniškemu osebju, družini in svojemu partnerju, brez katerega, pravi, ne more živeti. Novico o nosečnosti je spretno skrivala, tokrat pa veselja ni mogla zadržati zase.