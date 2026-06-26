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Tuja scena

Nekdanja uslužbenka za svoj splav krivi Kylie Jenner

Los Angeles, 26. 06. 2026 11.03 pred 41 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Kylie Jenner

Kylie Jenner se v zadnjih mesecih sooča s številnimi pravnimi težavami. Po tožbah dveh gospodinjskih pomočnic se je za sodno pot odločila tudi osebna chefinja, ki trdi, da je zaradi zahtevnih delovnih razmer med nosečnostjo doživela spontani splav.

Kaže, da bo to poletje Kylie Jenner veliko časa preživela na sodišču. Sooča se namreč že s tretjo tožbo nekdanjega gospodinjskega osebja. Kot poroča časnik Los Angeles Times, nekdanja chefinja v tožbi navaja, da je redno delala od 11 do 12 ur na dan. Trdi, da je nadrejene opozorila na svojo nosečnost in da zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje prilagojene delovne pogoje, vendar naj bi kljub temu še naprej opravljala fizično zahtevna dela.

Med drugim naj bi morala brez pomoči prenašati težke zaboje s hrano po klancu, pri čemer so ji nekajkrat na pomoč priskočili varnostniki, ko ji je zaradi nosečnosti in naporov postalo slabo. Kuharica je v tožbi posebej izpostavila tudi rojstnodnevno zabavo v Palm Springsu v začetku februarja lani. "Bila sem v petem mesecu nosečnosti in kljub prošnjam nisem prejela dodatne pomoči," je povedala. Zaradi izčrpanosti naj bi med dogodkom doživela živčni zlom, naslednje jutro pa se je zaradi močne krvavitve sama odpeljala na urgenco, kjer naj bi izvedela, da srčnega utripa njenega nerojenega otroka ni več.

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To je že tretja tožba, s katero se v približno dveh mesecih sooča podjetnica in zvezdnica resničnostnih šovov. Aprila je tožbo vložila nekdanja gospodinjska pomočnica Angelica Vasquez, ki trdi, da je bila na delovnem mestu žrtev diskriminacije in nadlegovanja. Maja pa je sledila še tožba nekdanje uslužbenke Juane Delgado Soto, ki med drugim zatrjuje, da ji niso omogočali zakonsko predpisanih odmorov in da je bila po pritožbi deležna povračilnih ukrepov. Jennerjeva se na obtožbe za zdaj še ni javno odzvala.

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