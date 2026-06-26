Nekdanja uslužbenka za svoj splav krivi Kylie Jenner

Kaže, da bo to poletje Kylie Jenner veliko časa preživela na sodišču. Sooča se namreč že s tretjo tožbo nekdanjega gospodinjskega osebja. Kot poroča časnik Los Angeles Times, nekdanja chefinja v tožbi navaja, da je redno delala od 11 do 12 ur na dan. Trdi, da je nadrejene opozorila na svojo nosečnost in da zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje prilagojene delovne pogoje, vendar naj bi kljub temu še naprej opravljala fizično zahtevna dela.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Kylie Jenner v kampanji 'Meta Glasses by Kylie' Profimedia

Kylie Jenner v kampanji 'Meta Glasses by Kylie' Profimedia

Kylie Jenner v kampanji 'Meta Glasses by Kylie' Profimedia

Kylie Jenner v kampanji 'Meta Glasses by Kylie' Profimedia

Kylie Jenner v kampanji 'Meta Glasses by Kylie' Profimedia









Med drugim naj bi morala brez pomoči prenašati težke zaboje s hrano po klancu, pri čemer so ji nekajkrat na pomoč priskočili varnostniki, ko ji je zaradi nosečnosti in naporov postalo slabo. Kuharica je v tožbi posebej izpostavila tudi rojstnodnevno zabavo v Palm Springsu v začetku februarja lani. "Bila sem v petem mesecu nosečnosti in kljub prošnjam nisem prejela dodatne pomoči," je povedala. Zaradi izčrpanosti naj bi med dogodkom doživela živčni zlom, naslednje jutro pa se je zaradi močne krvavitve sama odpeljala na urgenco, kjer naj bi izvedela, da srčnega utripa njenega nerojenega otroka ni več.