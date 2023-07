Nekdanja Viktorijina angelčka: Vse je bila laž, morali bi nas videti zjutraj

Nekdanja Viktorijina angelčka sta se pred kratkim pojavila v podkastu Real Pod , ki ga je vodila Victoria Garrick , nekdanja vseameriška odbojkarica in aktivistka za duševno zdravje. 32-letna Jasmine Tookes in 30-letna Josephine Skiver sta spregovorili o svojih izkušnjah dela in realnosti modne industrije ter vloge družbenih omrežij v sodobnem svetu.

Manekenki sta razkrili, kako jima je uspelo vstopiti v izbrano družbo modelov, na vprašanje, ali zdaj razumeta vpliv, ki ga imajo modeli na druge ženske in družbo kot celoto, pa je Skriverjeva dejala: "Bilo je čudno, saj smo vedele, da je veliko oči uprtih v nas, takoj ko smo začele delati za Victoria's Secret."

"Podpisali smo pogodbe ravno takrat, ko so družbena omrežja eksplodirala. Vsi so nas torej poznali z glamurozne strani, vedeli pa so tudi, da se za pričesko in ličenje potrebujete dve uri in pol, da delate z osebnimi trenerji, lahko so videli, kaj modeli potrebujejo," je pojasnila.

'Če bi me videli zjutraj, ko se zbudim'

Pravi, da je še vedno obstajala možnost, da ljudi popelje v zakulisje in pokaže realnejšo podobo sebe. Skriverjeva je še dodala, da se ji zdi, da so ljudje zaradi družbenih omrežij čez noč postali obsedeni z modeli in vsako podrobnostjo svojega življenja.

"Prišlo je do točke, ko so želeli vedeti, kakšno zobno pasto uporabljam. Ves čas sem si govorila, da je to dolgočasno," je povedala. Dejala je, da je želela pokazati, koliko časa in truda je potrebno, da ohrani svojo postavo in postane model, saj je javnost domnevala, da je to preprosto.