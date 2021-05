Nekdanja voditeljica Ricki Lake po snubitvi prejela še prstan

Lake je srečno novico z oboževalci delila že februarja, ko je na družbenem omrežju zapisala:"Prijatelji, tako zelo zelo sem navdušena, da lahko z vami delim dobro novico! Zaročena sem!" je zapisala Ricki ob fotografiji z Rossom. "To je Ross. On je moja oseba. Čudovit je. Zelo ga imam rada in sem zelo hvaležna, da lahko ljubim in sem ljubljena od tako krasne osebe. Najino naslednje skupno poglavje bo zagotovo dobro," je še dodala nekdanja voditeljica.

Po objavi zaroke je Ricki gostovala v pogovorni oddaji, ki jo vodi Andy Cohen, kjer je razkrila podrobnosti snubitve. "Bila sem gola v vroči kopeli, ob meni pa je bil moj moški. To je bila prva noč v mojem novem domu v Malibuju. Bilo je romantično in bilo je zelo spontano. Ne bi mogla biti srečnejša," je dejala. "Tudi on je bil presenečen in tukaj še ni prstana," je pokazala iztegnjeno roko, s praznim prstancem.