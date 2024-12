Nekdanja zakonca Ben Affleck in Jennifer Garner znova opažena skupaj

Nekdanja zakonca Ben Affleck in Jennifer Garner sta ostala dobra prijatelja tudi po ločitvi. Igralca, ki imata skupaj tri otroke, sta z njimi preživela zahvalni dan, pred dnevi pa so ju ulični fotografi ujeli med skupno vožnjo po Los Angelesu. Nekdanji par si je najprej privoščil zajtrk v enem od lokalov, nato pa se z vrečkami hrane odpravil k Afflecku domov.

Ben Affleck in Jennifer Garner so znova ujeli skupaj. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je za People povedal vir blizu zvezdnice, naj bi ta načrtovala, da bo praznični čas preživela skupaj z nekdanjim možem in njunimi otroki:"Jen si resnično želi, da bi bili njeni otroci srečni. Še naprej bo skrbela za to, da bodo kot družina skupaj preživljali čas, kar pa vključuje tudi Bena. Božič bodo preživeli skupaj, saj otroci uživajo, ko so vsi skupaj." Družina je skupaj preživela tudi zahvalni dan. Nekdanja zakonca sta kot prostovoljca najprej pomagala v zavetišču za brezdomce, pridružili pa so se jima Violet, Seraphina in Samuel."Veliko jima pomeni, če lahko pomagata skupnosti, hvaležna pa sta tudi za čas, ki ga preživljajo skupaj kot družina," je pred dnevi povedal vir blizu družine.