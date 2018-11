Nekdanja zakonca bosta kmalu ponovno na sodišču

Angelina in Brad nista podpisala predporočne pogodbe - o delitvi premoženja se še nista uspela dogovoriti

Nekdanja zakonca Angelina Jolie in Brad Pitt sta se spoznala na snemanju filma Mr. & Mrs. Smith leta 2005, v katerem sta igrala glavni vlogi. Poročila sta se v majhnem intimnem obredu avgusta 2014 v francoskem kraju Correns, po dveh letih zakona pa sta se odločila za ločitev. V času devetletnega razmerja in dveletnega zakona sta postala starša šestim otrokom: 17-letnemu Maddoxu, 14-letnemu Paxu, 13-letni Zahari, 12-letni Shiloh ter 10-letnima dvojčkoma Knoxu in Vivienne.