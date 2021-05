Nekdanja zakonca J.Lo in Marc Anthony skupaj na kosilu

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta nekaj dni preživela skupaj v Miamiju v najeti luksuzni vili. Potem ko je Affleck odpotoval nazaj v Los Angeles, so priljubljeno zvezdnico ujeli v družbi svojega nekdanjega moža Marca Anthonyja, s katerim imata dvojčka. Se je J.Lo nanj obrnila za kakšen nasvet?

icon-expand Nekdanja zakonca Marca Anthonyja in Jennifer Lopez so ujeli skupaj na kosilu. FOTO: AP

Jennifer Lopezin Marc Anthony sta se sestala na terasi hotela W South Beach. Vir je za Page Six povedal, da je bila J.Lo videti ''vedra in prijazna''in da sta bila nekdanja zakonca tam''približno dve uri''. 51-letna pevka je tokrat nosila športna oblačila v svetlo vijolični barvi, k svojemu videzu pa je dodala torbico prestižne blagovne znamke Birkin. Anthony je imel na sebi oranžno bejzbolsko kapo kluba Florida Marlins in sončna očala. Na mizi pred njima pa je bila velika steklenica vode, ki sta si jo delila. Naj omenimo, da sta bila 51-letna Jennifer in leto dni starejši Marc poročena med letoma 2004 in 2014, skupaj pa imata 13-letna dvojčka Emme in Maxa.

Medtem ko se je J.Lo sestala s svojim nekdanjim izbrancem, s katerim sta verjetno debatirala o svojih otrocih, pa so 48-letnega igralca Ben Affleckopazili v Kaliforniji, ko je obiskal svojo nekdanjo ženo Jennifer Garner. Igralec so namreč fotografirali v družbi enega od njunih treh otrok. Potem ko se je J.Lo po štirih letih razšla z zaročencem 45-letnim Alexom Rodriguezom, so jo hitro začeli povezovati z nekdanjim zaročencem Affleckom, s katerim sta v zadnjih tednih veliko časa preživela skupaj. Med drugim sta si privoščila tudi romantičen pobeg z zasebnim letalom v Montano.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se pred mediji in javnostjo pred dnevi zatekla v najeto vilo v Miamiju, vredno 18,9 milijona dolarjev, kar je približno 15,5 milijona evrov, da bi obnovila svojo staro ljubezen. Paparaci so ju ujeli na balkonu, J.Lo pa se je medtem skrivala za zaveso.

Viri so za Page Six še dejali, da sta zvezdnika želela že naznaniti, da sta znova skupaj, in sicer še preden so v javnost prišle njune fotografije s pobega v dvoje ter in ko so ju ujeli skupaj v avtu. A fotografije paparacev so prekrižale njune načrte.''Ben je bival v njeni hiši (v aprilu), in ona je načrtovala, da bo na Instagramu naznanila, da sta se spet skupaj. Pri njej je pomembno, da je vse v pravem trenutku,''je še dodal vir. Zanimivo je, da Jennifer Lopez in Ben Affleck po vsem tem še nista uradno spregovorila o njuni domnevni zvezi, ki pa je za mnoge njune oboževalce povsem jasna.