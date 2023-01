Nekdanja zakonca Sean Penn in Robin Wright prvič po ločitvi opažena skupaj

Sean Penn in njegova nekdanja žena Robin Wright, ki sta se ločila leta 2010, sta bila pred dnevi ponovno skupaj opažena v javnosti. Enega najslavnejših hollywoodskih parov so opazili med skupnim potovanjem v Los Angeles. Tako Sean kot tudi Robin sta se v preteklem letu ločila od svojih partnerjev, igralec od igralke Leile George, igralka pa od poslovneža Clémenta Giraudeta.

icon-expand Sean Penn in Robin Wright leta 2009, ko sta bila še poročena.

Zvezdnika sta se po ločitvi ponovno poročila z novima partnerjema, a sta se pred kratkim oba tudi ločila. 56-letna igralka se je pred dobrimi štirimi meseci razšla s poslovnežem Clémentom Giraudetom, s katerim je bila poročena štiri leta. Ob vložitvi ločitvenih papirjev je igralka po poročanju TMZ kot razlog za ločitev navedla nepremostljive razlike.

Tako kot Robin se je v začetku leta 2022 že tretjič ločil tudi slavni igralec. Razvezo je zahtevala avstralska igralka Leila George, ki je bila od Seana mlajša kar 32 let. Preden sta se leta 2020 na skrivaj poročila sta hodila štiri leta. Igralec je med drugim priznal, da je sam kriv za propad zakona, saj se do svoje žene ni obnašal spoštljivo. "Mislil sem, da so vse druge stvari bolj pomembne, zato sem bil depresiven in preveč pil," je še opisal napake, ki so krive za propad njegovega zadnjega zakona.