Nekdanja založba pevki odobrila izvajanje starih hitov na podelitvi nagrad

Priljubljena pevka Taylor Swift je v zadnjem času imela kar precej težav glede izvajanja svojih pesmi s prvih šestih albumov. Lastnika založbe Big Machine Records, Scooter Braun in Scott Borchetta , naj bi ji prepovedala izvajanje starih uspešnic na podelitvi ameriških glasbenih nagrad, a sta to kasneje tudi zanikala: "Nikoli nismo prepovedali nastopa na podelitvi glasbenih nagrad, niti nismo prepovedali uporabe pesmi v njenem dokumentarcu." Po poročanju CNN pa so sedaj podali tudi javno izjavo in tudi uradno potrdili njen nastop.

"Družbi Big Machine Label in Dick Clark Productions sta dosegli dogovor in podpisali licenčno pogodbo, ki odobrava nastop izvajalke starih uspešnic in predvajanje na določenih glasbenih platformah,"so v izjavi za javnost zapisali z nekdanje založbe priljubljene pevke, dodali so še: "To vključuje tudi nastop na podelitvi ameriških glasbenih nagrad."

"Izvajalci ne potrebujejo potrditve za nastope v živo na televiziji in drugih medijih. Odobritev založbe je potrebna samo v primerih, ko gre za distribucijo posnetih pesmi in videospotov ter izvajanje pesmi tistih izvajalcev, ki imajo trenutno z našo družbo podpisano pogodbo,"so še pojasnili.

Svojo plat zgodbe so osvetlili tudi pri Dick Clark Production, ki so odgovorni za letošnjo podelitev ameriških glasbenih nagrad: "V Dick Clark Production nismo odobrili nikakršnega dogovora z družbo Big Machine Label glede Taylorinega nastopa na letošnji podelitvi glasbenih nagrad. Vsak končni dogovor mora biti sklenjen neposredno z menedžerjem Taylor Swift. Drugih pripomb nimamo."

Taylor je med drugim želela stare pesmi uporabiti v dokumentarcu o svojem življenju, o svojih bolečinah glede avtorskih pravic pa je spregovorila na Tumblerju, kjer je objavila dolg zapis. V bran ji je stopilo precej zvezdnic, med njimi tudi dolgoletna prijateljicaSelena Gomez.