Sveže svobodna in samska Gypsy Rose Blanchard piše knjigo spominov. Nekdanja zapornica bo v njej delila nove podrobnosti svojega pestrega življenja. Knjiga z naslovom 'My Time to Stand' bo luč sveta ugledala januarja prihodnje leto.

OGLAS

Gypsy Rose Blanchard bo z javnostjo delila nove podrobnosti svojega življenja. To bo storila v obliki knjige spominov z naslovom My Time to Stand, ki jo je napisala skupaj z avtorjema Melisso Moore in Michele Matrisciani in bo izšla januarja prihodnje leto. Njena življenjska zgodba je sicer že bila predstavljena v seriji The Act z igralkama Joey King in Patricio Arquette v glavnih vlogah ter v številnih dokumentarnih serijah in filmih.

Nekdanja zapornica Gypsy Rose Blanchard piše knjigo spominov. FOTO: Profimedia icon-expand

My Time to Stand bo druga knjiga, ki jo bo nekdanja zapornica izdala po izpustitvi iz zapora. Januarja letos so izšli njeni spomini Released: Conversations on the Eve of Freedom. V novi knjigi naj bi Gypsy Rose delila spomine o "boleči resničnosti, v kateri je odraščala, in podrobnostih njenega življenja, ki jih pozna samo ona."

Nova knjiga bo najverjetneje vsebovala tudi podrobnosti o koncu njenega zakona. Spomnimo, Gypsy Rose se je tri mesece po izpustu iz zapora razšla z možem. Nekdanja zapornica in Ryan Scott Anderson sta si večno zvestobo obljubila leta 2022, skupaj pa sta v resnici zaživela šele pred tremi meseci, ko je Rose Blanchard ponovno stopila na svobodo. "Na žalost se z možem ločujeva in preselila sem se k staršem domov. Imam podporo družine in prijateljev, ki mi pomagajo pri tem. Učim se poslušati svoje srce. Trenutno potrebujem čas, da si dovolim najti, kdo sem," je zapisala na svojem računu na Facebooku.