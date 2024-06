Nekdanja zapornica Gypsy spoznala Kim Kardashian: Zelo prijazna ženska je.

Kimina prijaznost je Gypsy zelo presenetila. "Odprla mi je oči. Ko bereš članke, misliš, da veš, kdo je, a ko sem jo spoznala, sem videla, kako preprosta je. Tega nisem pričakovala." Srečanje med Gypsy in Kim so ujele tudi kamere, moč ga bo videti v novi sezoni družinskega resničnostnega šova The Kardashians .

"Velika čast je bila spoznati Kim," je dejala Gypsy. "Zelo prijazna ženska je in cenim, da si je vzela čas za pogovor z mano," je dodala. "Veliko sva govorili o zaporniški reformi in vem, da je naredila veliko dobrega v zvezi s tem." Nekdanja zapornica je dodala, da je tema zaporniške reforme blizu njenega srca, saj da je bila na drugi strani zaporniških rešetk. "Pogovor je tekel zelo dobro."

Sveže svobodna in samska Gypsy Rose Blanchard sicer piše knjigo spominov, v kateri bo delila spomine o "boleči resničnosti, v kateri je odraščala, in podrobnostih njenega življenja, ki jih pozna samo ona." Spomnimo, Gypsy je pred osmimi leti fantu Nicholasu Godejohnu priskrbela nož, s katerim je zabodel njeno mamo, nakar sta zbežala s kraja zločina. Dee Dee Blanchard naj bi svojo hčerko več let zlorabljala tako, da jo je prepričevala, da je gibalno ovirana in potrebuje zdravniško pomoč.