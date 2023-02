Nekdanja žena Arnolda Schwarzeneggerja se je v zakonu počutila nevidno

67-letna novinarka se je s svojim slavnim možem razšla po tem, ko je ta priznal, da je imel afero s hišno pomočnico, s katero ima tudi otroka, kot je povedala v nedavnem intervjuju, pa ji je njun razhod dal določeno svobodo, da je lahko znova poiskala sebe in svojo resnico. "Počela sem veliko stvari," je povedala in priznala, da se je odpravila celo v samostan,kjer je v miru in tišini iskala nasvet, kako naj nadaljuje s svojim življenjem.

"V družini je bilo nekaj zelo znanih ljudi. Če kot otrok stojiš poleg predsednika ZDA, dveh ameriških senatorjev in prve dame, te nihče ne gleda. Si le delček ozadja, ta občutek pa te spremlja tudi pozneje v življenju, vse dokler se ne naučiš svoje lekcije in to spremeniš," je bila iskrena in še razložila: "Ne gre za to, da te drugi ljudje opazijo, temveč za to, da vidiš sam sebe. Da sem se naučila to, sem potrebovala res veliko časa."

"Nikoli si nisem dovolila, da bi bila ranljiva, šibka in na kolenih. Jokala sem. Nato pa me je življenje spravilo na tla. Takrat sem se odločila, da se bom iz te izkušnje naučila vse, kar se bom lahko. V takih primerih se moraš osredotočiti le nase, zato sem si dala dovoljenje, da sem se začela učiti iz te izkušnje," je pripovedovala. Dodala je, da sama sebe še vedno dojema kot osebo, ki se še zmeraj uči. "Nikoli več ne bom zapustila sama sebe," je odločena.

"Ko sem se leta 1986 poročila z Arnoldom, sem bila pogosto jezna na ljudi, ker me poleg moža niso opazili. Ali poleg mojega strica. A vsi so me le učili lekcije," je še povedala in dodala, da je nekdanjega moža spoznala leta 1977, njena družina pa mu ni bila naklonjena: "Odraščala sem v veliki demokratični družini. Učili so me, da so ljudje z republikansko politično usmerjenostjo naši sovražniki, nato pa sem se zaljubila v enega izmed njih."

Povedala je, da je vedela, da se nekateri družinski člani niso strinjali z njeno izbiro in presojo. Tudi njena selitev v Hollywood ni naletela na najboljši odziv. Kljub temu, da se je vedno počutila drugačno od preostalih članov družine, pa je hvaležna za svojo družino, je še dejala. "Želela sem imeti drugačen zakon od svojih staršev in biti drugačna mati od svoje, razplet pa me je pripeljal do tega, da sem se začela ponovno izpraševati o sebi in svojem življenju," je priznala in povedala, da je sedaj drugačen človek, kot je bila pred 10 ali 15 leti.