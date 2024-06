Nekdanja žena Dannyja Mastersona potrdila, da je leto po ločitvi v novi zvezi

Igralka Bijou Phillips, sicer nekdanja žena Dannyja Mastersona, je po devetih mesecih od ločitve v novi zvezi. 44-letnico so nedavno opazili med sprehodom po New Yorku, kjer jo je spremljal Jamie Mazur, sodeč po fotografijah, ki so pozneje zaokrožile po ameriških tabloidih, pa sta se držala za roke.

Nekdanja žena igralca Dannyja Mastersona, ki služi zaporno kazen zaradi posilstva, je znova zaljubljena. Bijou Phillips so pred dnevi med sprehodom po newyorškem Centralnem parku v objektive ujeli ulični fotografi, zvezdnici filma Skoraj popularni pa je družbo delal poslovnež Jamie Mazur.

Oba sta bila oblečena v sproščena oblačila, par pa so že teden prej fotografirali, ko sta skupaj zapuščala hotel v Los Angelesu. Kot je za Us Weekly pred dnevi povedal vir blizu zvezdnice, se ta s 43-letnikom že leta giblje v istem krogu ljudi, spoznala pa sta se prek skupne prijateljice, manekenke Alessandre Ambrosio, s katero je bil Mazur 10 let zaročen, še preden sta stopila pred oltar, pa sta se leta 2018 razšla. Vir je dodal, da je poslovnež igralko kontaktiral, ko je slišal novico, da je bil Danny obsojen, in se želel prepričati, da je z njo vse v redu. Njuna zveza naj bi bila še zelo sveža.

Mastersona so maja 2023 obsodili po dveh točkah obtožnice zaradi posilstva, ki se je zgodilo na njegovem domu leta 2003. Phillipsova ga je ves čas sojenja podpirala in mu stala ob strani, z njim pa je bila tudi na sodišču, ko so ga septembra obsodili na najmanj 30 let zaporne kazni. Le dva tedna pozneje je vložila zahtevo za ločitev in končala njun 12 let dolg zakon.