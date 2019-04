Nekdanja žena Donalda Trumpa na Hrvaškem prestala operacijo oči

Ivana Trump , nekdanja manekenka ter prva žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa je se odločila svoje oči položiti v roke hrvaškim očesnim specialistom. "O vrhunski oftalmološki kliniki v Zagrebu so mi govorili že prijatelji iz New Yorka, ki so že bili operirani v tej kliniki. Lahko rečejo le – hvala za vrhunsko storitev in strokovnost. Opazila sem, da je operacija zvišala kakovost njihovega življenja. Tako sem po pregledu čakala le še na pravi trenutek," je Ivana zaupala medijem po operaciji.

Hrvaško kliniko je obiskala že lani, ko je prišla v Zagreb kot časna gostja na tekmovanju za Miss Universe Hrvaška. Takrat je opravila pregled, ki ji je svetoval operacijo. Zaradi obveznosti takrat ni mogla opraviti operacije, zato je sedaj ponovno obiskala Zagreb in se za vedno znebila očal, odpravili pa so ji tudi začetek sive mrene. "Operacija je bila hitra in brez bolečin. Danes vidim brez težav, očal ne potrebujem. Imam čisto drugačen in lepši pogled na svet, ki ga bom sedaj ponovno odkrivala," je še navdušeno dodala.

Ivana je bila z Trumpom poročena med letoma 1977 in 1992. V zakonu so se jima rodili Donald Trump Jr.,Ivanka Trump in Eric Trump.