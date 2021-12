Nekdanja žena Dr. Dreja dobila milijonsko ločitveno poravnavo

Raperska legenda Dr. Dre in njegova nekdanja žena Nicole Young, ki sta se pred kratkim tudi uradno ločila, sta dosegla sporazum, ki je Nicole prinesel pravo bogastvo. Čeprav je bila njuna ločitev ena bolj umazanih v Hollywoodu, pa je bila tudi ena najdražjih. Youngova, ki je bila z Drejem poročena 24 let, bo v poravnavi dobila 88,5 milijona evrov.

Dr. Dre in Nicole Young sta dosegla ločitveno poravnano, s katero je nekdanja žena legendarnega raperja iz njunega 24 let trajajočega zakona odkorakala bogatejša za 88, 5 milijona evrov. Viri blizu zvezdnika so za glasbeno revijo Rolling Stone potrdili, da je dogovor sklenjen, soustanovitelj založbe Death Row Records pa bo ženi predal petino svojega bogastva in približno polovico tekočih sredstev.

icon-expand Dr. Dre in Nicole Young FOTO: Profimedia

51-letnica se mora do konca meseca izseliti iz njune obalne hiše v Malibuju, obdržala pa bo avtomobile znamk Rolls Royce, Range Rover in Escalade, motorno vozilo znamke Spyder in ves svoj nakit. Nekdanja zakonca sta sporazum in poravnano dosegla po 18 mesecih ločitvene vojne. Zahtevo za ločitev je junija 2020 vložila Nicole, Dre pa je zahteval uveljavitev predporočne pogodbe, ki sta jo podpisala leta 1996, za katero je odvetnica njegove žene trdila, da je bila podpisana pod prisilo. Nekdanja zakonca sta starša dveh odraslih otrok, 24-letnega Truica in 20-letne Truly.

Ločitev med 56-letnim glasbenim mogulom, s pravim imenom Andre Romelle Young, in njegovo pet let mlajšo ženo je pritegnila veliko pozornost javnosti, kjer sta oprala tudi veliko umazanega perila. Nicole je na sodišču trdila, da jo je mož meseca aprila vrgel iz njunega doma in skrivaj prenakazal svoja sredstva, da Nicole ne bi dobila svojega deleža. Obtožila ga je tudi nasilja v družini, raper pa naj bi ji dvakrat h glavi prislonil pištolo. Dre je obtožbe zanikal. Istega meseca je Nicole prepričala tri moževe ljubice, da so pričale na sodišču, Dre pa je septembra vložil tožbo zoper Nicole, v kateri jo je obtožil kraje 312.498 evrov iz blagajne studia Recording One v Sherman Oaksu.