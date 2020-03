Nekdanja žena Harveyja Weinsteina zaradi škandala šokirana in ponižana

Georgina Chapman je bila v svojih besedah do nekdanjega moža zelo ostra, saj se počuti ponižana. Nikakor se ne more sprijazniti z dejstvom, da je bila s takim človekom v daljšem razmerju. Njegova dejanja so jo šokirala, Harvey pa se ji gabi. Obtožbe glede spolnega nadlegovanja žensk so se namreč pričela kopičiti že leta nazaj, vendar ni verjela, da je tako hudo, kot so kasneje pokazale preiskave.