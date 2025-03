Nekdanja žena Hulka Hogana obtožila, da je spolni odvisnik in lažnivec

Linda Hogan, nekdanja žena Hulka Hogana, je na družbenem omrežju delila videoposnetek, na katerem je v joku 71-letnega nekdanjega rokoborca obtožila, da je spolni odvisnik in lažnivec, razkrila pa je tudi, da je zvezdnik glavni krivec za to, da sta oba v slabih odnosih s hčerko Brooke.

Nekdanja žena Hulka Hogana je 71-letnika obtožila, da je prav on glavni krivec, da jima odtujena hči Brooke ni povedala, da je postala mamica, za novico pa sta izvedela iz medijev. Linda Hogan je v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, nekdanjega rokoborca v joku obtožila, da je lažnivec, ki je odvisen od seksa, razkrila pa je tudi, da hči že več let ne govori z njima.

"Minilo je 15 dolgih let, odkar sem zapustila Hulka, moja družina pa je v največjem razsulu. Brooke z nama ne govori. V tem času je rodila dvojčka in se je poročila, pa nama ni povedala," je dejala v solzah in se navezala na hčerino poroko iz leta 2022, ko je na intimni slovesnosti večno zvestobo obljubila hokejistu Stevenu Oleksyju, pred mesecem dni pa je sporočila, da je postala mama. 65-letnica je dejala, da je njena 36-letna hči prekinila stike z njo, ko se je pred osmimi leti sprla z očetom. "Ne vem, kako je lahko to vplivalo name, ampak tudi mene je izločila iz svojega življenja," je povedala in dodala, da je v dobrem odnosu s sinom Nickom. "Še vedno je dober fant," je povedala o 34-letniku.

Družina Hogan leta 2005. FOTO: Profimedia icon-expand

"Moram biti iskrena o tem, kaj vse sem prestala v zakonu, kaj vse je to prineslo in kaj je povzročilo z leti. Je pravi lažnivec. Odvisen je od seksa, a mašira naprej. Pravi junak, a ne?" se je posmehnila in dodala, da je nekdanjemu možu dala več priložnosti, da bi se lahko vrnil in popravil odnos z družino. "Minilo je 20 let, pa sem še vedno žalostna. Naj mi nekdo, prosim, razloži to. Rada živim sama in se po njem ne želim nikoli več poročiti, verjemite mi," je še dejala Linda, ki se je z zvezdnikom poročila leta 1983, zahtevo za ločitev pa vložila leta 2007, ko naj bi imel mož afero s hčerino najboljšo prijateljico. Hulk je v svoji knjigi spominov, ki je izšla dve leti pozneje, zanikal nezvestobo do žene.