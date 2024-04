Nekdanja žena igralca Armieja Hammerja pravi, da je škandal imel tudi pozitivno stran

Elizabeth Chambers, nekdanja žena igralca Armieja Hammerja, meni, da je njena družina bolj močna in povezana kot kadar koli prej. Televizijska voditeljica in podjetnica se je pred štirimi leti ločila od zvezdnika filma Pokliči me po svojem imenu, ko so v javnost prišle obtožbe njegovega nasilnega vedenja do nekdanjih deklet. Nekdanja zakonca, ki imata dva otroka, sta se morala od takrat soočiti z veliko medijske pozornosti, 41-letnica pa pravi, da ni bilo vse slabo.

Elizabeth Chambers je v nedavnem ekskluzivnem intervjuju za Page Six spregovorila tudi o tem, kako so spremembe, s katerimi se je morala družina soočiti po njeni ločitvi od igralca Armieja Hammerja, vplivale na njuna otroka, 9-letno Harper in 7-letnega Forda. Televizijska voditeljica in sedaj tudi podjetnica je dejala, da stiska, ki sta je bila posledično deležna njena otroka, nanju ni vplivala slabo.

Elizabeth Chambers se je leta 2020 razšla z igralcem Armiejem Hammerjem, s katerim imata dva otroka. FOTO: Profimedia icon-expand

"Stiska ni nujno najslabša stvar, ki se lahko zgodi otrokom," je povedala 41-letnica, ki z otrokoma živi na Karibih, kjer je tudi posnela resničnostno serijo z naslovom Grand Cayman: Secrets in Paradise. "Med ločitvijo sem imela v mislih, da to ni tisto, kar sem si predstavljala, da bo, a je hkrati to, kako premagati takšne situacije, najboljša stvar, ki sem jo lahko naučila svoja otroka," je še dejala, ob tem pa poudarila, da so komunikacija, iskrenost in odprtost zelo pomembne veščine, ki jih mora starš privzgojiti svojim otrokom. Nekdanja zakonca sta se poročila leta 2010, da se razhajata, pa sta sporočila julija 2020. Kmalu za tem so v javnost prišle obtožbe, da naj bi zvezdnik na različne načine zlorabljal svoja dekleta, 37-letnik je sicer trditve zanikal, a so mediji obširno poročali o novih in novih obtožbah, leta 2022 pa je bil o tem celo posnet dokumentarni film.

41-letnica je v tem času na prvo mesto postavila svoja otroka, prav zaradi tega pa je podjetje preselila na Kajmanske otoke, kamor se je družina preselila. "Prav zaradi tega sem podjetje odprla tukaj," je povedala, podružnice pa ima še v Denverju, Dallasu in San Antoniu. "Ne morem kar oditi od tukaj, saj so tukaj njune korenine. Upam, da ko bosta imela svoje otroke, jaz pa bom že babica, bodo prihajali v mojo pekarno, ki je ob plaži. To so moji upi za njiju, da je njuna identiteta zgrajena tukaj. Nekaj, kar smo skupaj ustvarili v tem magičnem času," je še dodala.

Nekdanja zakonca sta se skupaj preselila na Kajmansko otočje leta 2020, a se kmalu zatem razšla. Kljub vzponom in padcem, ki sta jih doživljala med razhodom pred očmi javnosti, je televizijska voditeljica ponosna, da sta uspela na otoku otrokoma ustvariti varno zatočišče. "Ne glede na vse, kar se je dogajajo, so bila zadnja štiri leta v njunih očeh magična. In to je edino, kar je pomembno. Živimo s hvaležnostjo, v izobilju, v trenutku in pustolovsko," je dejala, takšna pa je bila tudi njena vloga, ko je podpisala pogodbo kot producentka oddaje.