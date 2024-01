Nekdanja žena Kevina Costnerja v zvezi z njunim nekdanjim sosedom

Nekdanja žena Kevina Costnerja Christine Baumgartner po težki ločitveni borbi nadaljuje svoje življenje, znova pa je srečna tudi v ljubezni. Oblikovalka torbic se sestaja s finančnikom Joshem Connorjem , ki ga pozna že nekaj časa, saj so bili sosedi in dobri prijatelji, ko še bila poročena s filmskim zvezdnikom.

"Josh je bil na začetku samo prijatelj," je za People povedal znanec Baumgartnerjeve in dodal: "Christine se rada druži z njim, je ločen oče in razume, kaj je prestala." 49-letnica in njen novi partner sta se povezala tudi preko skupne ljubezni do oceana in plaže. "To je nekaj, kar Christine osrečuje," je še razkril.

Connor in Baumgartnerjeva sta se julija skupaj odpravila na počitnice na Havaje, med tem pa je 49-letnica na sodišču bila težko ločitveno bitko. Na fotografijah, ki so se pozneje pojavile na medmrežju, se par sprehaja po plaži, a je nek vir takrat zanikal, da sta romantično povezana. "Že več let sta dobra prijatelja," je povedal.