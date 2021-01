Nekdanja žena Phila Collinsa sedaj prodaja tudi njegove zlate plošče

Phil Collins in Orianne Cevey sta se ločila leta 2008, nekdanja pevčeva žena pa je ob tem prejela skoraj 39 milijonov evrov. Nato sta se leta 2015 znova pobotala, se lanskega avgusta znova razšla, Orianne pa se je že kmalu za tem znova poročila.

Orianne in Phil leta 2017.

Ločitvena saga pa se, kljub prodaji hiše, še naprej nadaljuje. Orianne se je sedaj namreč odločila, da bo na dražbi ponudila pevčeve zlate plošče in nagrade. Za nekatere od teh je postavila smešno izklicno ceno, ki znaša približno 80 evrov. Za toliko bi lahko oboževalci kupili tudi zlato ploščo pevca Roberta Planta za glasbeni album The Principle of Moments, ki jo je prejel Collins, saj je izšla pod okriljem njegove glasbene založbe Es Paranza.